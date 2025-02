Lawson bij Red Bull: volgende die ten onder gaat naast Verstappen?

Liam Lawson zat er al een tijdje op te wachten, maar in 2025 is het moment na wat invalbeurten eindelijk daar: de Nieuw-Zeelander gaat zijn eerste volledige seizoen meemaken in F1. Wat mogen we van hem verwachten naast viervoudig wereldkampioen Max Verstappen?

Lawson was van 2011 tot 2015 actief als karter en maakte zelfs in 2021, 2022 en 2023 nog even een uitstapje. Verder was de Nieuw-Zeelander actief in de Australische F4, in 2019 en 2020 in de Formule 3 en in 2021 en 2022 in de Formule 2. Kampioen werd hij in deze raceklassen niet, maar hij was wel stabiel in de top tien te vinden. Lawson was verder de test- en reservecoureur van AlphaTauri/Visa Cash App RB en Red Bull Racing in 2022, 2023 en 2024. Toch bleek de Nieuw-Zeelander in 2023 en 2024 al een kans te krijgen zich in F1 te bewijzen.

Lawson grijpt kans in 2023 en 2024

In 2023 mocht Lawson vijf races invallen bij AlphaTauri, nadat Daniel Ricciardo tijdens het weekend van de Dutch Grand Prix zijn middenhandsbeentje had gebroken. Tijdens die vijf races die hij in 2023 reed, noteerde hij een elfde, dertiende, negende, elfde en tot slot zeventiende plaats. Zijn eerste punten in F1 veroverde hij in Singapore. In 2024 bleek Lawson vervolgens nog een kans te krijgen, dit keer als vervanger van de ontslagen Daniel Ricciardo voor de rest van het seizoen. Dit waren in totaal zes races, eentje meer dan in 2023 dus. Met een negende, zestiende, negende, zestiende, veertiende en zeventiende plaats maakte Lawson een wisselvallige indruk. Toch veroverde hij weer vier punten in een auto die, zeker aan het einde van het seizoen, daartoe eigenlijk niet in staat was.

Lawson kon aanvoelen dat het tussen hem en Yuki Tsunoda ging om wie Sergio Pérez bij Red Bull Racing in 2025 ging vervangen als teamgenoot van Verstappen. De keuze viel uiteindelijk, nadat de Nieuw-Zeelander veel geduld heeft betracht de afgelopen jaren, op Lawson.

Lawson nieuwe teamgenoot Verstappen

Tot nu toe is er geen enkele coureur geweest bij Red Bull die in de buurt kwam van wat Max Verstappen liet zien. Daniel Ricciardo wist in het begin het niveau van de Nederlander te halen, maar kreeg het daarna ook lastig. Pierre Gasly en Alex Albon kwamen niet in de buurt van het niveau van Verstappen en Sergio Pérez bleek ook niet in staat Verstappen consistent te ondersteunen voorin.

Het zal wellicht een beetje veel gevraagd zijn voor Lawson om binnen 0.200 seconden van Verstappen te zitten vanaf de eerste race van het weekend, maar Red Bull zal na de afgelopen seizoenen al blij zijn als Lawson binnen 0.500 seconden zit. Dit zou betekenen dat hij voorin te vinden is en Red Bull een strategische race met twee auto's kan rijden. Dat Verstappen de kopman is zal geen twijfel over bestaan, ook bij Lawson niet. De prestaties van Lawson gaan echter wel bepalen op twee manieren belangrijk zijn.

Lawson sleutel tot titelkansen Red Bull bij constructeurs?

Lawson heeft nu ten eerste zijn eigen toekomst in handen. De Nieuw-Zeelander mag gaan laten zien dat hij terecht in het stoeltje is gezet naast Verstappen en zal dit ook moeten doen. Ten eerste omdat er bij Red Bull meteen gepresteerd moet worden en ten tweede omdat Tsunoda en in mindere maten Isack Hadjar eb Arvid Lindblad in de nek van Lawson hijgen als hij fouten begint te maken en teleurstellend presteert.

Ten tweede zal Lawson gaan bepalen of Red Bull mag hopen om McLaren en Ferrari uit te dagen bij de constructeurs. Dit zal natuurlijk ook van de auto afhangen die hij tot zijn beschikking krijgt, een auto die beter zal moeten zijn dan in 2024 het geval was. Toch heeft vorig jaar ook laten zien dat, zeker met de concurrentie nu voorin, alleen prestaties van Verstappen niet genoeg gaan zijn om bij de constructeurs mee te doen. Dat Verstappen er zal staan, dat staat vast. De vraag is of Lawson er ook op consistente wijze zal staan en zich in ieder geval voorin kan mengen, iets wat Pérez niet voor elkaar kreeg in 2024. De prestaties van Lawson en het effect op Red Bull kan indirect ook invloed hebben op de beslissing van Verstappen voor wat betreft zijn toekomst.

