Carlos Sainz maakte ooit deel uit van het opleidingsprogramma van Red Bull, voordat hij voor het zusterteam van de energiedrankfabrikant in de Formule 1 kwam. De Madrileen kreeg een ultimatum van Red Bull en stond onder druk voor dat begeerde Toro Rosso-zitje, zo onthult hij nu.

Sainz tekende al in 2010 bij Red Bull voor de rol van juniorrijder. Hij won races in de Formule BMW, voordat hij een jaar later de titel pakte in de Noord-Europese Formule Renault 2.0. In de prestigieuzere Eurocup van de Formule Renault 2.0 moest hij echter zijn meerdere erkennen in Robin Frijns. In 2012 schreef hij vijf wedstrijden in de Britse Formule 3 op zijn naam, maar hij werd slechts zesde in de eindstand en ook in de GP3 Series in 2013 had hij het lastig. Sainz kreeg nog maar één kans van Red Bull: de Formule Renault 3.5 in 2014. Hij won bijna de helft van de races en sleepte het kampioenschap binnen door Pierre Gasly te verslaan. Het leverde hem een promotie naar de Formule 1 op in 2015, naast Max Verstappen. Na Toro Rosso, Renault, McLaren en Ferrari zien we Sainz vanaf aankomend seizoen bij Williams.

Laatste kans van Red Bull

"Ik herinner me dat ik dicht in de buurt van de Formule 1 begon te komen", vertelde Sainz bij de Rolling Stone. "Red Bull zei tegen mij: 'Volgend jaar is jouw laatste kans. Je gaat naar de [Formule Renault 3.5]. Je moet winnen, anders is er geen plek voor jou in de Formule 1.' Ik was nog maar negentien, dus je voelt die druk. Ik ging van altijd geloven dat ik het wel zou halen, omdat je naïever bent als je jonger bent, tot een punt van realisatie dat ik het misschien toch niet zou halen."

Knop omzetten

"Ik had het geluk dat ik mijn vader had", vervolgde Sainz, wiens vader Carlos Sainz Sr. eveneens een coureur is. Hij schreef de wereldkampioenschappen van 1990 en 1992 in de rallysport op zijn naam en won de Dakar Rally met Volkswagen, Peugeot, Mini en Audi. Tegenwoordig komt hij uit voor Ford. "Die was toendertijd al wereldkampioen en hij zei tegen mij: 'Dit is wat je mist om wereldkampioen te worden'. En ik heb de [Formule Renault 3.5] gewonnen en ik heb zo de Formule 1 gehaald. Maar als ik de knop niet had omgezet en ik mijn vader niet had om me te helpen, dan zou ik niet zitten waar ik nu zit."

