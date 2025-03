Carlos Sainz komt aankomend Formule 1-seizoen voor het eerst uit voor Williams. Hij zette halverwege vorig jaar zijn handtekening onder een meerjarig contract, maar het scoren van die handtekening bleek nogal een uitdaging voor teambaas James Vowles. In Drive to Survive wordt namelijk onthuld dat hij wekenlang werd geghost door Sainz, omdat de coureur gewild was bij de concurrentie.

Sainz reed voor Toro Rosso, Renault en McLaren, voordat hij bij Ferrari terechtkwam. Daar won hij in totaal vier Grands Prix in vier seizoenen, voordat Lewis Hamilton hem zou opvolgen. De Madrileen moest opzoek naar een nieuwe werkgever en zou gesprekken hebben gevoerd met onder meer Mercedes en Red Bull Racing, maar die kozen voor rookie Andrea Kimi Antonelli en Sergio Pérez, respectievelijk. De laatstgenoemde werd echter ondanks zijn contractverlenging alsnog ontslagen en vervangen door Liam Lawson. Williams wist uiteindelijk Sainz binnen te slepen, maar dat ging dankzij een belletje van een veteraan bij Alpine niet zonder slag of stoot. Dat wordt laten zien in de aflevering 'Carlos Signs' van het nieuwe seizoen van Drive to Survive, wat op vrijdag 7 maart uitkomt, zo wist Motorsport.com te vertellen.

Relatie met Williams

"Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht. Ik ben er bitter van", reageert Sainz in de Netflix-documentaire op het nieuws dat Hamilton hem gaat vervangen. Vowles ziet kansen liggen om Sainz naar zijn team te trekken en de Britse formatie compleet te transformeren: "Ik word 's ochtends wakker en ga 's avonds naar bed zonder aan iets anders dan dat te denken", vertelt de teambaas die vervolgens gespot wordt in een meeting met Carlos 'Caco' Oñoro, de manager en neef van Sainz, tijdens de Grand Prix van Spanje. "Wil je een relatie? Ik wil een relatie. Laten we het samen op papier zetten om het officieel te maken", zegt Vowles die Oñoro probeert te overtuigen door te zeggen dat Williams alleen maar beter gaat worden. Volgens voormalig teamgenoot en goede vriend Lando Norris was Sainz op dat moment aan het twijfelen tussen Williams en Sauber, wat vanaf 2026 Audi wordt.

Belletje van Briatore

Vowles was er heilig van overtuigd dat Sainz die avond het contract zou komen ondertekenen in het hotel, maar 20 minuten na de afgesproken tijd is de Spanjaard nog steeds niet verschenen. Hij komt ook niet. Wanneer de producer van Drive to Survive vraagt waarom hij van gedachten was veranderd, antwoordt Sainz: "Flavio had me gebeld." Flavio Briatore was uitvoerend adviseur van Alpine geworden en had grootse plannen voor de Franse formatie. Oñoro vertelt Vowles pas een aantal weken later via de telefoon dat Sainz twijfelt en elk mogelijk team evalueert. Sainz is vervolgens in gesprek met Pierre Gasly te zien om de performance van de Alpine te bespreken, terwijl Red Bull-teambaas Christian Horner de Madrileen adviseert niet een deal van Briatore aan te nemen. "Flavio gaat hem 100 procent oplichten. En hij is duur, dat haat Flavio." Sainz besloot uiteindelijk alsnog voor Williams te tekenen en het nieuws werd een dag na de zomerstop aangekondigd.

