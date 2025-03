We zijn nog maar acht dagen verwijderd van de eerste vrije training van het F1-seizoen 2025. Volgende week is namelijk de Grand Prix van Australië. Pirelli heeft de bandenkeuzes voor deze en de volgende vier wedstrijden bekendgemaakt.

Pirelli is al sinds 2011 de enige bandenfabrikant van de Formule 1, nadat Bridgestone had besloten om uit de koningsklasse van de autosport te stappen. Er zijn zes verschillende compounds: de C1 tot en met de C6, van hard naar zacht. Ieder raceweekend worden er drie verschillende compounds meegenomen. De C6 is nieuw voor dit jaar. In 2023 was er ook nog de C0-compound, maar deze werd geen enkele keer meegenomen en werd daarom voor 2024 uit de roulatie gehaald. Ten opzichte van vorig jaar is er voor dit seizoen een verandering voor de eerste vijf races.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hoe serieus moeten we de uitslagen en data van de testdagen nemen?

Verandering voor Saoedi-Arabië

Het Albert Park Circuit in Melbourne is voor het eerst sinds 2019 gastheer van de eerste F1-race van het seizoen. De Grands Prix in het Midden-Oosten zijn namelijk verplaatst naar april vanwege de ramadan. Pirelli neemt de C3 tot en met de C5 mee naar Australië, alvorens we een weekend later een tandje harder gaan met de C2 tot en met de C4. In Japan en Bahrein worden de hardste compounds gebruikt, de C1 tot en met de C3. Dit is hetzelfde gebleven ten opzichte van 2024. De verandering komt in Saoedi-Arabië. Op het Jeddah Corniche Circuit worden namelijk de C3 tot en met de C5 gebruikt en dat is één niveau zachter. De C6-compound wordt voorlopig nog niet meegenomen.

Verklaring van Pirelli

Pirelli heeft uitgelegd waarom het zachtere banden gaat meenemen naar Saoedi-Arabië. "Gebaseerd op onze ervaring van vorig jaar en met de informatie die we gedurende de ontwikkelingsfase van de nieuwe compounds hebben verzameld, wilden we deze richting op om teams en coureurs meer strategische opties te bieden. In 2024 begonnen achttien van de twintig coureurs op de mediums, wat toen de C3 was, maar door een neutralisatie wisselden veertien hiervan naar de C2, wat toen de harde band was, en konden de race zo uitrijden. Met een zachtere trio aan banden geloven we dat er een situatie kan ontstaan met een combinatie van één- of tweestop-strategieën", aldus Mario Isola, de motorsportdirecteur van de Italiaanse bandenfabrikant.

Gerelateerd