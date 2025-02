Sebastian Vettel is niet langer een van de directeuren van de zogeheten Grand Prix Drivers' Association (GPDA), de vakbond van Formule 1-coureurs. Carlos Sainz, die tijdens de winterstop de overstap heeft gemaakt van Ferrari naar Williams, volgt de viervoudig wereldkampioen op.

De GPDA werd in 1961 opgericht, in 1982 opgeheven en in 1994 opnieuw opgericht. Het is de vakbond van de F1-coureurs en ze hebben door de jaren heen protesten en boycots georganiseerd, voornamelijk vanwege maatregelen van de FIA waar ze het niet mee eens waren of vanwege onveilige situaties. Denk bijvoorbeeld aan de vier uur durende vergadering na de rakenaanvallen tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2022. Voormalig F1-coureur en Le Mans-winnaar Alexander Wurz is sinds 2014 de voorzitter. Sebastian Vettel was sinds 2010 directeur en deelde die rol met verschillende coureurs. Vanaf 2021 was dat George Russell en sinds dat seizoen krijgen ze ook juridische steun van mededirecteur Anastasia Fowle.

Sainz volgt Vettel op

Vettel heeft het stokje nu overhandigd aan Sainz, zo heeft de GPDA aangekondigd. "Ik heb passie voor mijn sport en ik denk dat we als coureurs een verantwoordelijkheid hebben om alles op alles te zetten in samenwerkingen met de aandeelhouders om op veel verschillende vlakken de sport te verbeteren. Ik ben ontzettend blij en trots om mijn steentje bij te kunnen krijgen in de rol van directeur bij de GPDA", liet de Madrileen in een statement weten. Wurz voegde eraan toe: "[Sainz] is al jaren een actieve en betrokken lid van de GPDA en we waarderen zijn inzet door in zo'n belangrijke rol te stappen."

