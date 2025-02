De Grand Prix Drivers' Association moest via de media vernemen over de nieuwe regelgeving van de FIA omtrent 'wangedrag' in de sport. Alex Wurz, voorzitter van de GPDA, vertelt dat men met de coureurs van plan is om samen te komen om te bespreken wat er gedaan moet worden rondom deze gang van zaken.

Nog voor het Formule 1-seizoen van 2025 überhaupt om de hoek ligt, hebben we al te maken met de eerste grote rel van dit jaar. Het heeft te maken met nieuwe reglementen rondom 'wangedrag' van coureurs en ontzettend zware straffen die hierop staan. Het motorsportorgaan trad op vorige week woensdag plotseling naar buiten met een waslijst aan nieuwe reglementen om uitgesproken coureurs de mond te snoeren. Daarbij wordt er bij herhaaldelijke overtredingen écht hard ingegrepen. Wanneer een coureur driemaal binnen twee jaar in de fout gaat, kan de coureur in kwestie naast een geldboete zelfs voor één maand geschorst worden, plus puntenaftrek krijgen in het wereldkampioenschap.

Binnenkort samenkomen

De acties zorgden voor een hoop vraagtekens. In de groepsapp van de Grand Prix Drivers' Association ging het klaarblijkelijk los onder de coureurs, terwijl ook een hoop mensen binnen de FIA tegen de actie bleken. Eerder liet GPDA-voorzitter Würz al weten dat de nieuwe regelgeving compleet zonder overlegd is doorgevoerd en dat men het allemaal moest vernemen via de media. Dat was dan weer tegen het zere been van de coureurs. Nu bevestigt de voormalig coureur dat men binnenkort samenkomt om te bespreken wat hiermee gedaan moet worden.

Plan van aanpak

Tegenover verschillende media geeft Würz tekst en uitleg: "Het is ons nog niet gelukt om samen te komen. De coureurs zitten in een hele drukke periode. Ik wil ze niet opjagen. Het zijn nu de regels, het zijn geen dingen die we nu even gemakkelijk kunnen veranderen. Natuurlijk gaan we wel samenkomen. Dan komen we bijeen en bespreken we wat we gaan doen en wat onze handelwijze wordt. De beste actie is natuurlijk om niet te schelden. Vrij simpel", besluit hij.

