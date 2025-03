George Russell is de voorzitter van de coureursvakbond binnen de Formule 1, de Grand Prix Drivers Association (GPDA). De Brit gelooft dat de twintig huidige coureurs "eensgezinder zijn dan ooit" over hun houding naar de FIA, en welke veranderingen ze willen zien in de sport.

De GPDA is in 1994 voor de tweede keer opgericht na het overlijden van Ayrton Senna, en heeft als doel om het mondstuk te zijn namens alle F1-coureurs ten opzichte van de FIA en FOM (Formula One Management). De vakbond bemoeit zich met zaken als de veiligheid van de coureurs. Tijdens het weekend van de Grand Prix van Saoedi Arabië in 2022 was er bijvoorbeeld een spoedvergadering onder de coureurs over een potentiële boycot van de race, gezien er een bomaanslag vlakbij het circuit was gepleegd. Recentelijk maakt de GPDA zich groot naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Volgends de vakbond bemoeit Ben Sulayem zich te veel met het gedrag van de coureurs, onder andere.

Sainz als aanwinst voor GPDA

Onlangs werd Carlos Sainz Junior aangekondigd als nieuwe voorzitter van de GPDA. Hij vervangt Sebastian Vettel, die na zijn pensioen in 2022 nog wel aanbleef binnen de vakbond. Russell is erg blij met Sainz als aanwinst. "Het is geweldig dat Carlos deel uitmaakt van de GPDA," zo verklaarde Russell in Bahrein tijdens de testdagen. "Het is duidelijk dat hij een geweldige coureur is en een heel slim en wijs individu is. Bovendien draait hij al heel lang mee. Natuurlijk was er in het verleden altijd meer dan één directeur vanuit de coureurs, maar sinds Sebastian [Vettel met pensioen ging in 2022] bleef ik de afgelopen jaren alleen over [als actieve coureur]. Ik ben dus blij dat de andere vragen wat gelijkmatiger verdeeld kunnen worden tussen mij en een andere coureur.

Eensgezinder dan ooit

Russell stuurde ook een duidelijk bericht naar de FIA, met wie de GPDA momenteel dus veel in discussie is over de nieuwe regels omtrent het gedrag van coureurs. De Brit meent dat iedereen op de grid de zelfde houding heeft naar de FIA. "Ik denk dat we met z'n twintigen waarschijnlijk eensgezinder zijn dan ooit, vooral over alles wat er buiten het circuit gebeurt. En om Carlos daar als een van de ervaren stemmen bij te hebben, vind ik een geweldige toevoeging."

