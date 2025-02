Gerhard Berger stond aan het roer in de begintijden van het zusterteam van Red Bull Racing, wat toen bekend stond als Toro Rosso. Volgens hem had Liam Lawson daar beter kunnen blijven om ervaring op te doen. De tienvoudig F1-winnaar had zelf voor Carlos Sainz gekozen.

Red Bull was de laatste renstal op de Formule 1-grid om haar rijdersbezetting voor 2025 te bevestigen. Afgelopen december besloten ze Sergio Pérez te ontslaan. Vanwege de teleurstellende resultaten van 'Checo', die na de Grand Prix van Miami niet meer in de buurt kwam van het podium, kreeg hij opdracht zijn koffers te pakken. Lawson kreeg de promotie, een teleurstellend besluit voor Yuki Tsunoda die veel meer ervaring heeft. Berger, die eerder al inging op een mogelijk rampscenario bij Red Bull, denkt dat Verstappen twijfelt over zijn toekomst bij het team, als de RB21 niet goed uit de startblokken komt, en zag de energiedrankfabrikant ook de verkeerde keuze maken over wie de teamgenoot moest worden van de Nederlander.

Verstappen zal nadenken over toekomst bij Red Bull

"Verstappen is de beste coureur, daar is geen twijfel over mogelijk", vertelde Berger in een interview met Auto Motor und Sport. "Eerst was het echter zo dat de beste coureur ook bij het beste team zat, maar ondertussen haalt Max de kastanjes uit het vuur. Het zal spannend worden om te zien of Red Bull haar oude vorm kan terugvinden of dat Verstappen moeite blijft hebben met winnen. Dan zal hij nadenken of hij nog wel bij het juiste team zit."

Sainz in plaats van Lawson

Berger zou wat betreft de rijdersbezetting ook een andere keuze hebben gemaakt. "Er is waarschijnlijk niemand die hem echt een boost kan geven", vervolgde de Oostenrijker over Verstappen. "Maar ik denk dat ik voor Carlos Sainz had gekozen. Volgens mij zal het niet per se slecht uitpakken om Lawson naast Max te zetten, maar misschien was het beter geweest voor de jongeman om eerst bij Toro Rosso [Racing Bulls] meer ervaring op te doen. Ik mocht Lawson wel in de DTM. Hij was toen sneller en strijdlustiger dan [Alexander] Albon, maar Albon doet het nu weer goed bij Williams. Ik raad Helmut [Marko] aan om ook naar hem te kijken. Maar ik denk niet dat Verstappen en Lawson een slecht duo zullen zijn."

