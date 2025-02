Het team van Red Bull Racing beleefde in 2024 een jaar om - ondanks het wereldkampioenschap voor Max Verstappen - snel te vergeten. Gerhard Berger vindt het onbegrijpelijk wat er allemaal gebeurd is bij het team en stelt zelfs dat het allemaal 'het begin van het einde' kan zijn.

Red Bull Racing zal in 2025 opnieuw hopen om de dominantie van eerdere jaren terug te vinden, al zal dat met McLaren en Ferrari die ook uitstekend bezig waren aan het eind van 2024 toch een behoorlijk lastig karwei gaan worden. Dit jaar heeft men in Liam Lawson echter een verse, jonge coureur naast Max Verstappen in de RB21 zitten en daarmee hoopt de Oostenrijkse formatie het wat beter te gaan doen in de strijd om het constructeurskampioenschap, daar waar Sergio Pérez in 2024 natuurlijk de nodige steken liet vallen.

Begin van het einde

Ook intern liep het allemaal verre van lekker bij het team van Christian Horner, iets waar hij ook onderdeel van was met de soap rondom het grensoverschrijdende gedrag. Volgens Berger heeft het verval van het team voornamelijk te maken met het overlijden van zijn goede vriend, Dietrich Mateschitz: "Het is een welbekend feit dat het veel langer duurt om iets op te bouwen dan om iets af te breken. Maar niemand had verwacht dat alles slechts zes maanden na de dood van Didi Mateschitz zo erg in elkaar zou storten. Het is vaak het begin van het einde als zulke problemen allemaal beginnen te komen", vertelt de Oostenrijker in gesprek met Auto, Motor und Sport.

Vrolijkheid en cool imago

Hij vervolgt: "De Formule 1 is zo complex en competitief dat je alleen succesvol kan zijn als het hele team goed samenkomt, iedereen het met elkaar eens is en iedereen goed met elkaar communiceert. Het merk Red Bull straalde vrolijkheid en een cool imago uit. Ineens is alles veranderd. Geheel atypisch voor het team, er zijn geen duidelijke uitspraken meer", zo besluit hij al waarschuwend naar de Oostenrijkse renstal.

