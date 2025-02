Arvid Lindblad lijkt het volgende grote Red Bull Racing-talent te gaan worden na Sebastian Vettel en Max Verstappen, maar geeft wel toe dat de adviseur van het team Dr. Helmut Marko "een beetje eng is". Lindblad rijdt in 2025 in de Formule 2 namens Campos, maar beschikt al over genoeg superlicentiepunten om mee te doen aan een officiële Formule 1-sessie.

Lindblad reed al in Formule 4 en Formule 3, en werd gedurende de winter door Red Bull naar Oceanië gestuurd om de Formula Regional Oceania te winnen, om zo over de grens van veertig superlicentiepunten te overschrijden en klaar te zijn voor F1. Red Bull en Visa Cash App RB hebben in totaal zes vrije trainingen waarin een rookie - iemand met minder dan twee Grands Prix aan ervaring, zoals ook Isack Hadjar - moet deelnemen, en de zeventienjarige Brit, die ook de Zweedse nationaliteit heeft, lijkt de ideale kandidaat.

Artikel gaat verder onder video

Hij is een beetje eng

Lindblad zit al enkele jaren in het juniorprogramma van Red Bull, waardoor hij Dr. Marko inmiddels al goed kent. De Oostenrijker is adviseur van het team, maar ook een van de verantwoordelijken voor het klaarstomen en evalueren van nieuwe talenten. Hij is beroemd om hoe hard hij kan zijn, en Lindblad heeft hier ervaring mee. “Vooral in het begin," vertelt Lindblad bij The Inside Line over hoe intimiderend Dr. Marko kan zijn. "Ik bedoel, het was meer het feit dat hij een beetje eng is. De man die je op tv ziet. Hij is nogal meedogenloos in zijn aanpak en een kleine dertienjarige die hem ziet... Het was ook de manier waarop hij praat. Hij is heel Oostenrijks; hij is heel to the point. Het was dus even wennen in het begin, maar ik zag het als duidelijk dat hij de man was die Max en Seb kon opbouwen en ik wilde er gewoon voor zorgen dat ik de volgende was. Dus ik was vol vertrouwen. En nu praat ik gewoon met hem, het is [dan] een heel ontspannen gesprek."

Onze doelen op één lijn

Red Bull en Dr. Marko hebben ook een reputatie opgebouwd dat elke coureur slechts een handvol slechte races verwijderd is van een potentieel ontslag. Dit kan zorgen voor grote druk bij jonge talenten, maar Lindblad ervaart het naar eigen zeggen anders. “Uiteindelijk denk ik dat veel mensen praten over zijn aanpak, en misschien is het heel uitdagend of voegt het veel druk toe. Maar voor mij is de manier waarop ik het zie dat hij de beste coureurs in de Formule 1 wil. Dat is het doel van Red Bull. Ze willen de beste jongens hebben. Ik wil in de Formule 1 zitten. Dus uiteindelijk liggen onze visie en doelen op één lijn. Dus ik zie het gewoon als een kans. Ze willen me helpen en ze geloven in me. En we willen het beste voor elkaar. Dus ik voel geen druk aan die kant.”

Gerelateerd