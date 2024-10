Aan het eerste termijn van FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem komt in 2025 een eind. De Emiraat zal zich vanaf dat moment opnieuw verkiesbaar moeten stellen, om een tweede termijn te kunnen uitdienen. Bij Motorsport.com legt de president uit dat de FIA er inmiddels een stuk beter voorstaat, dan toen hij het overnam.

Ben Sulayem nam in 2021 het stokje over van Jean Todt. De Fransman was sinds 2009 de topman van de internationale autosportbond en hij nam het stokje over van Max Mosley en wist uiteindelijk drie termijnen uit te zitten. Voor Ben Sulayem stond er een zware opgave op het programma toen hij in december 2021 aan het roer kwam te staan. Zo moest hij het onderzoek naar uitkomst van de seizoensfinale van dat jaar leiden, ook moest hij reageren op het boycotten van het FIA-gala door Lewis Hamilton dat seizoen. Daarnaast had de FIA een tekort van zo'n 25 miljoen euro en sprak Ben Sulayem destijds ook over een 'flinke erfenis' van de vorige president.

FIA draait weer zwarte cijfers

De voorzitter van de autobond wijst naar de groei van de FIA en stelt dat het orgaan er een stuk beter voorstaat, dan toen hij werd aangesteld. "We hebben de FIA teruggebracht in de plus. En dat hebben we niet gedaan door mensen te ontslaan. Nee, we zijn meer inkomsten gaan genereren, anderen zijn ons eerlijker gaan behandelen en we hebben hervormingen doorgevoerd bij de FIA, die onder andere inhouden dat we dus terug zijn gegaan naar onze eigenlijke missie."

FIA-president hoopt op geduchte tegenkandidaat

Om een tweede termijn te verdienen, moet Ben Sulayem opnieuw de verkiezingen winnen. Hij stelt dan ook als er een beter kandidaat is, dat ie zich moet melden, want hij gaat graag de strijd aan. "En als er iemand is die het tegen me wil opnemen, dan ga ik die strijd graag aan. We hadden het eerder over democratie. Je kan dan natuurlijk niet gaan zeggen: dan wil ik het wel en dan wil ik het niet. Dus als iemand het tegen me wil opnemen, dan is diegene meer dan welkom."