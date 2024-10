Red Bull Racing heeft de financiële cijfers van het seizoen en jaar 2023 bekendgemaakt. Er zijn positieve en negatieve cijfers die door het team gebracht worden.

Red Bull domineerde F1 in 2023 en schreef meerdere records op haar naam. Zo won het team 21 van de 22 races in 2024, waaronder negentien zeges van Max Verstappen. De Nederlander eindigde tevens 21 keer op het podium. De andere races werden gewonnen door Sergio Pérez, terwijl Carlos Sainz als enige coureur die niet van Red Bull was een race won: de Grand Prix van Singapore. Het team werd met afstand en een recordaantal punten kampioen bij de coureurs en liet de andere teams ook kansloos bij de constructeurs. Hier hoort een financieel succesvol seizoen bij, zou je zeggen.

Financiële cijfers Red Bull 2023

Dit is echter deels waar. Red Bull verdiende, zo valt uit het rapport op te maken, in 2023 in totaal 307,472 miljoen pond, wat 30 miljoen pond en 10.6% meer was dan het het seizoen 2022: 278,026 miljoen pond. Deze winst is vooral te danken aan het succes in 2022 en 2023 en de sponsoren die daarop af zijn gekomen. Toch gingen ook de kosten van het team omhoog, mede door het geboekte succes van het jaar daarvoor. Deze gingen zo erg omhoog, dat er uiteindelijk zelfs geen winst maar verlies werd gemaakt ten opzichte van het jaar daarvoor. Red Bull maakte 1,296 mijloen pond winst, terwijl het jaar daarvoor 2,057 miljoen pond winst gemaakt werd. In totaal was er ten opzichte van 2022 dus een verlies van 761.000 pond (37%), ondanks alle successen op de baan.

Waarom verlies bij Red Bull?

De voornaamste reden hiervoor is het feit dat het team in 2022 ook veel succes kende, veel punten scoorde en allebei de kampioenschappen won. Dit zorgde ervoor dat de 'entree fee', een bedrag dat elk team moet betalen op basis van het aantal punten dat het team tijdens een seizoen scoort. Dat bedrag ging, door het succes van Red Bull in 2022, dus flink omhoog voor 2023 en zal voor het seizoen 2024 nog veel meer omhoog zijn gegaan. Dit is dan ook, samen met salarissen die gestegen zijn, de voornaamste reden die genoemd wordt voor de gedaalde winst ten opzichte van 2022.