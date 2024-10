De FIA, Federation Internationale de l'Automobile, ziet de laatste maanden veel belangrijke mensen binnen de organisatie vertrekken. Deze week is het weer raak en moet de FIA wederom op zoek gaan naar opvolgers.

Het gaat dit keer om het vertrek van Luke Skipper, die 'director of communications' was, en Jacob Bangsgaard, die 'secretary general of mobility' was. Skipper werkt sinds 2022 bij de FIA en heeft ook al ervaring bij de Scottish National Party en werkte bij Weber Shandwick. Bangsgaard was voor zijn komst in 2023 onder meer lange tijd de CEO van European Policy Research. De twee figuren speelden een belangrijke rol, maar gaan nu dus vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

Veel verandering binnen FIA

De komst van FIA-president Mohammed Ben Sulayem, die de laatste weken voor veel opschudding zorgt, heeft gezorgd voor veel opschudding binnen de organisatie. Zo zijn meerdere belangrijke figuren, zoals Steve Nielsen - sportief directeur - en Tim Goss - technisch directeur single seaters, inmiddels al vertrokken of gaan ze nog vertrekken. Skipper en Bangsgaard zijn de volgende twee topmannen die gaan vertrekken bij de FIA. Waarom ze vertrekken en wie hun opvolgers gaan zijn, is nog niet duidelijk.

Gerelateerd