Dr. Helmut Marko en Max Verstappen hebben de dinsdag na de race in Singapore een langdurig telefoongesprek met elkaar gehad om de in hun ogen onverklaarbare dominantie van Lando Norris te bespreken. De McLaren-coureur wist in een aantal ronden de voorsprong van twee seconden uit te bouwen naar twintig seconden.

McLaren is met de MCL38 op jacht naar de titels binnen de Formule 1 in 2024. Wat betreft het constructeursklassement heeft het papaja-oranje team inmiddels de koppositie weten te bemachtigen, met een voorsprong van 41 op nummer twee: Red Bull Racing. In de strijd om de titel bij de coureurs leidt Verstappen nog altijd, maar Norris ziet de Nederlander nog maar 52 punten voor zich staan.

In gesprek Formel1.de blikt Marko terug op de race in Singapore. Daarbij vertelt de adviseur van Red Bull Racing dat hij de dinsdag na de Grand Prix een lang gesprek had met Verstappen over het verloop van de wedstrijd. Over wat de drievoudig kampioen vertelde, legt Marko uit: "Nou, die dominantie van Lando is vreemd, vooral op medium banden - hij pakte negen tienden tot één seconde per ronde van ons af. Zelfs als onze auto, laten we zeggen, geoptimaliseerd was geweest, had hij [Verstappen] die tijden op de medium niet kunnen rijden. En we vragen ons allemaal af hoe hij [Norris] dat gedaan heeft."

Tweede plek is overwinning

Dat Verstappen uiteindelijk als tweede over de streep kwam, was de best mogelijke positie om aan schadebeperking te doen. Ook Marko bevestigt: "Als Norris negen tienden tot één seconde per ronde van ons afpakt, dan is het een compleet nieuwe wereld. En vergeet niet, in de tweede stint was [Charles] Leclerc net zo snel als Lando of bijna iets sneller. Dus voor ons was die tweede plaats bijna een overwinning, zou ik zeggen."

Updates in de Verenigde Staten

Het Formule 1-spektakel krijgt over een kleine twee weken vervolg in Austin, Texas met de Grand Prix van de Verenigde Staten. Red Bull Racing zal daar het laatste grote updatepakket meenemen, in de hoop een antwoord te vinden op de snelheid van McLaren. Red Bull is daarvoor vooral bezig met de vloer van de RB20: "Het is een stap in de goede richting, maar het is niet genoeg. Ze hebben heel, heel hard gewerkt en hebben bepaalde inzichten gekregen. Het was geen compleet nieuwe vloer, maar delen ervan waren nieuw. Maar ik denk dat de doorslaggevende factor de prestaties in Austin zullen zijn, en er komen nog veel meer dingen aan."