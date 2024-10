De herfststop is het ideale moment voor de teams om nog aan de nodige marketing te doen. Red Bull Racing reisde afgelopen week naar Taiwan af om de kampioenschapswinnende wagen van Sebastian Vettel uit 2012 te tonen, maar dat liep bijna verkeerd af. Tsunoda zette een aantal donuts neer, maar de Renault-krachtbron vond dat toch iets te veel van het goede.

Hoewel er over de toekomst van Sergio Pérez een heleboel is gezegd en geschreven, duikt de naam van Tsunoda maar weinig op als eventuele vervanger. Liam Lawson wordt vanaf de komende race in de Verenigde Staten de teamgenoot van de Japanner en mocht Tsunoda ook de Nieuw-Zeelander verslaan, dan lijkt hij toch wel de meest geschikte opvolger van de Mexicaan bij het topteam. Voorlopig mag Tsunoda slechts de Red Bull besturen tijdens showruns en in Taiwan liep dat bijna verkeerd af.

Brandje

De Formule 1-fans verzamelden zich in Taichung om de RB08 te zien, de wagen waarmee Vettel zijn derde wereldtitel wist te pakken. De bolide beschikt nog over een V8-motor, waar nog het schreeuwende Formule 1-geluid uitkomt. Tsunoda wilde aan het einde van zijn demorun een aantal donuts neerzetten, maar de Renault-krachtbron kon dat niet helemaal bijhouden. Het gevolg was dat de wagen bijna in brand vloog, maar de monteurs waren er snel bij. Bekijk hier de beelden.

