McLaren-teambaas Andrea Stella legt uit dat de beroerde starts van Lando Norris niet door de coureur, maar eerder door de omstandigheden komt. De nummer twee van het klassement heeft dit seizoen al vijf pole positions weten te rijden, maar kon dat lang niet altijd omzetten in een zege.

Hoewel Norris met de MCL38 over de snelste wagen van het veld beschikt, kon de Brit niet altijd het optimale rendement behalen. Zo wist Norris in Spanje, Hongarije en Italië de poletijd te rijden, maar in alle drie de Grands Prix was hij niet de winnaar. Alleen in Zandvoort en in Singapore kon de McLaren-kopman de pole position omzetten in een zege.

Norris deed alles goed volgens Stella

Dat Norris driemaal de zege aan een ander moest laten, werd vooral aan zijn kennis kunde toegewezen, maar Stella is van mening dat het niet aan Norris ligt. "Ik ben het er mee eens dat, op het eerste gezicht, de starts en de algemene aanpak van de eerste bocht in de eerste ronde een kans hadden kunnen betekenen voor Lando", opent Stella in gesprek met Formu1a.uno. "Maar we hebben als groep, inclusief Lando, een aantal analyses uitgevoerd. En eerlijk gezegd hebben we geconstateerd dat, zelfs als Lando vanaf pole startte en niet als eerste eindigde aan het einde van de eerste ronde, hij niet veel had ingeleverd qua prestaties. We hebben Barcelona opnieuw bekeken en kwamen tot de conclusie dat [George] Russell ook op P1 had gelegen, zelfs als Lando iets anders had geprobeerd."

Wel moest Norris wennen aan vertrek vanaf pole

Op de vraag waar de slechte starts door worden veroorzaakt, antwoordt Stella: "Dus hoewel het op het eerste gezicht leek alsof Lando daar een grote kans had, waren de feiten in werkelijkheid niet zo duidelijk. Maar we hebben ons zeker gericht op de uitvoering van de start en de voorbereiding van de banden. Lando zelf, ook de tijd die we tijdens een weekend besteden aan de voorbereiding van de start, is nu specifieker." Daarnaast gaat het starten vanaf pole position ook wennen. "Je raakt meer bedreven in het starten vanaf pole en je begrijpt, ook in termen van het verdedigen van je positie, wat er moet gebeuren, zelfs om mensen te ontmoedigen om in te halen. Dus ik denk dat dit deel is van het groeiproces, en het is gewoon positief dat we nu met dit soort kansen te maken hebben", aldus Stella.