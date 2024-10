David Coulthard heeft toch wel met een aantal legendes de baan gedeeld, maar legt in gesprek met Motorsport.com uit dat hij Max Verstappen als de allerbeste beschouwt. De Schot vindt dat elke generatie beter moet zijn dan de vorige en zet de Nederlander bovenaan.

Wie de allerbeste Formule 1-coureur is, dat is voor veel mensen heel persoonlijk. Zo zal de één Ayrton Senna noemen, de ander zegt Michael Schumacher en ook Lewis Hamilton behoort tot de grootste rijders van de sport. Coureurs door de jaren heen met elkaar vergelijken is overigens wel altijd lastig. Zo zijn de Formule 1-wagens door de jaren heen geëvolueerd, maar ook van de coureurs wordt tegenwoordig andere dingen gevraagd dan voorheen.

Verstappen de allerbeste

Hoewel Schumacher en Hamilton beide zeven titels hebben weten te pakken, rangschikt Coulthard Verstappen als beste coureur. "Max Verstappen is de beste. Ik denk niet alleen van zijn generatie, maar de beste aller tijden. Het is misschien controversieel om dat te zeggen en veel mensen zullen het controversieel opvatten", zo opent de dertienvoudig Grand Prix-winnaar. Hij wijst naar het talent van de Nederlander. "Die rauwe snelheid die Verstappen heeft en wat hij heeft kunnen doen op zo'n jonge leeftijd, dat is heel bijzonder. Er zijn ook mensen die naar Lewis Hamilton wijzen en zijn ongelooflijke prestaties."

Elke generatie moet de vorige overtreffen

Coulthard heeft met een aantal grote coureurs gereden en legt uit: "Toen ik opkwam was Ayrton Senna de benchmark en ik heb met hem samengewerkt en kon van dichtbij zien hoe goed hij was." Desondanks evolueert de sport en dus ook de coureurs. "Elke generatie moet beter zijn dan de vorige. Jij moet beter zijn dan je ouders en mijn zoon moet vervolgens weer beter zijn dan ik. Dat is hoe de wereld groeit. Wie dat niet wil toegeven, ontkent hoe we als mensen in elkaar zitten", aldus Coulthard.

