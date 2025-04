We zijn twee weken na de Grand Prix van China en de veelbewogen nasleep daarvan, die met name bij het team van Red Bull Racing niet in de koude kleren ging zitten. Max Verstappen geeft voor het eerst een reactie op de veelbesproken rijderswissel tussen Yuki Tsunoda en Liam Lawson.

Het zat er na de race in China natuurlijk al even aan te komen, maar nu is het nieuws dan toch echt officieel: Tsunoda is coureur van Red Bull Racing. De desastreuse seizoensstart van Lawson is hem - voorlopig althans - na slechts twee races fataal geworden wat betreft het Red Bull-stoeltje. De Nieuw-Zeelander krijgt nu de kans om in de luwte wat meer ervaring op te gaan doen bij Racing Bulls, zodat hij wellicht op een later moment tóch wat meer klaar is voor de stap. Een beslissing die - zoals toch vele fans en analisten vinden - eind 2024 al genomen had moeten worden toen Sergio Pérez afgekocht werd.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen reageert

Vanzelfsprekend heeft de historische actie een hoop stof doen opwaaien in de koningsklasse. Zelden werd er een dergelijke wissel uitgevoerd en vanzelfsprekend wordt er een hoop nagepraat over wat er allemaal gebeurd is. Verstappen is, zoals we inmiddels hebben gemerkt, absoluut geen fan van wat er door zijn leiding allemaal is beslist. Helmut Marko kon al bevestigen dat de Nederlander verre van tevreden is met wat er allemaal gebeurd is. Nu reageert hij zelf voor het eerst: "Mijn reactie is bekend binnen het team", zo laat hij weten tegenover de pers in Japan.

Mond dicht houden

Verstappen vervolgt: "Het gaat niet alleen om de wissel, maar ook om andere dingen. We hebben er het vorig weekend over gehad en ook in de fabriek." De viervoudig wereldkampioen weigert zich nog verder uit te laten over de veelbesproken coureurswissel: "Zoals ik al zei: alles is gezegd binnen het team. Ook mijn gedachten. Soms is het slimmer om niet alles te zeggen en delen in het openbaar", zo besluit hij geheimzinnig.

Gerelateerd