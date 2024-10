Afgelopen week werd bekend dat zevenvoudig kampioen Michael Schumacher voor het eerst sinds elf jaar in het openbaar is zien. De Duitser was volgens Metro aanwezig bij het huwelijk van dochter Gina-Marie, maar Jussi Posti, hoofd neurochirurgie en traumatisch hersenletsel aan het Universitair Ziekenhuis van Turku in Finland, betwijfelt of 'Schumi' überhaupt iets heeft meegekregen van de festiviteiten.

Over het ziekenbed van Schumacher wordt door de familie geheimzinnig gedaan. De familie wil vooral de publiciteit weghouden bij de Duitser, die in zijn hoogtijdagen razendpopulair was en tot op heden nog steeds is. Eind september stond er echter wel een heugelijke afspraak op de planning, want dochter Gina-Marie stapte het huwelijksbootje in. Volgens Metro werden gasten echter gevraagd om hun telefoons in te leveren, waardoor er geen beelden van 'Schumi' zijn geschoten.

'Alles wijst erop dat hij er slecht aan toe is'

In gesprek met Iltalehti legt Posti zijn ervaring, naast de berichtgeving rondom Schumacher. "Als er een persoonlijk thuisziekenhuis om hem heen is gebouwd, klinkt het alsof hij grotendeels een klinische patiënt is. Op basis van de beschikbare informatie denk ik niet dat hij een heel actief leven leidt. Alles wijst erop dat hij er slecht aan toe is. Als bedlegerige patiënt worden de meeste mensen zo kwetsbaar en stijf dat het na zoveel jaren niet meer mogelijk is om hen uit bed te tillen", zo schetst Posti het plaatje.

Twijfels over herstel

Posti heeft overigens geen informatie uit de eerste hand, maar leunt dus op zijn ervaring. Het feit dat de familie streng is op de informatie die naar buiten komt, betekent voor Posti dat de toestand van Schumacher waarschijnlijk niet is verbeterd. "Het suggereert dat hij waarschijnlijk al tien jaar in dezelfde toestand verkeert. Ik betwijfel of er op dit moment iets drastisch is veranderd. Gewoonlijk herstellen patiënten wat ze kunnen herstellen binnen twee jaar en daarna is het niveau van herstel meestal stabiel."

Communicatie

De geruchten gaan dat Schumacher kan communiceren door te knipperen met zijn ogen. "Er zijn verschillende na-effecten van hersenschade. Bijvoorbeeld, de blessure kan ervoor zorgen dat de patiënt niet bereid is te communiceren met iemand anders dan de directe familie. Het kan ook zijn dat niemand anders dan de directe familie de patiënt voldoende kan prikkelen voor enige betekenisvolle communicatie."

