In de buitenlandse media wordt veelzijdig naar buiten gebracht dat Formule 1-legende Michael Schumacher zich afgelopen weekend voor het eerst sinds zijn ski-ongeluk in 2013 in het openbaar is gesignaleerd. Fans van de voormalig Ferrari-coureur hopen op social media vurig dat het waar is.

Het is alweer ruim tien jaar geleden dat Schumacher vlak na zijn Formule 1-pensioen levensgevaarlijk gewond raakte tijdens een skitripje in de Franse Alpen. De Duitse voormalig coureur kwam met zijn hoofd op een steen terecht, waarna hij met spoed afgevoerd werd naar het plaatselijke ziekenhuis. Later bleek dat hij een schedeltrauma had opgelopen en vanaf dat moment werd hij noodgedwongen en kunstmatig in coma gehouden. Dat duurde een half jaar, waarna hij richting zijn huis in Zwitserland werd gebracht om verder te revalideren. Vanaf dat moment heerst er een soort van radiostilte rondom de Ferrari-legende en laat de familie Schumacher zelden iets los over de toestand van Michael.

Artikel gaat verder onder video

Vurige reacties

Verschillende buitenlandse media, waaronder grote namen zoals The Mirror, Metro UK en Daily Record, melden nu echter dat Schumacher zich voor het eerst sinds zijn ongeluk weer in het openbaar zou hebben begeven. Volgens de berichtgeving zou hij afgelopen weekend aanwezig zijn geweest op de bruiloft van zijn dochter, Gina. Het is niet voor het eerst dat er vermeend nieuws de ronde doet over de geheimzinnige toestand van de zevenvoudig wereldkampioen. Het is dus even afwachten of het daadwerkelijk beter gaat met Schumacher. Op social media hopen veel fans in ieder geval vurig dat het waard is, al hebben veel mensen er ook hun vraagtekens bij.

This is some news that I’m DELIGHTED about



Last weekend, Michael Schumacher’s daughter Gina got married!



It has been reported that Michael was present at the event, and this was his first ever ‘public’ event since his accident 😊🤩



Keep Fighting Michael, we’re all with you ❤️ pic.twitter.com/wDZ6kY2ehK — Formula God (@formula1god) October 1, 2024

I'm happy to know he's well enough to attend such an event. my best wishes to him and his family, I hope he continues being ok — kai ⁴⁹ - CHARLES LECLERC WINS THE ITALIAN GP (@ka16ck) October 1, 2024

Really hope this is true 💙 — TheApexHound (@TheApexHound) October 1, 2024

please please please is that true🥹 my hero! — vauefbe (@vauefbe137227) October 1, 2024

What a beautiful moment—proof that love can shine even in the toughest times! — Cameron Adorno (@Ironadorno) October 1, 2024

Its not a public event it was a private wedding, I guess what that mean is perhaps first appearance in the presence of a lot of guests cuz previously its own that very few people were able to visit him, his blood ones ofc but then other relationships like Jean Teadt. — mrmeow (@mrkaciao95) October 1, 2024

I'll believe it when I see a recent picture of Michael. — Marius Băncilă 🇷🇴🇪🇺 (@mariusbancila) October 1, 2024

