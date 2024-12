De toestand van Michael Schumacher is nog altijd een groot onderwerp van gesprek, al laat de familie nog altijd niks los over hoe het met hem gaat. De veelbesproken rechtszaak van drie afpersers van de familie zou daar in potentie verandering in kunnen brengen, al probeert de familie zelf daar nu een stokje voor te steken.

Het is alweer ruim tien jaar geleden dat Schumacher vlak na zijn Formule 1-pensioen levensgevaarlijk gewond raakte tijdens een skitripje in de Franse Alpen. De Duitse voormalig coureur kwam met zijn hoofd op een steen terecht, waarna hij met spoed afgevoerd werd naar het plaatselijke ziekenhuis. Later bleek dat hij een schedeltrauma had opgelopen en vanaf dat moment werd hij noodgedwongen en kunstmatig in coma gehouden. Dat duurde een half jaar, waarna hij richting zijn huis in Zwitserland werd gebracht om verder te revalideren. Vanaf dat moment heerst er een soort van radiostilte rondom de Ferrari-legende en laat de familie Schumacher zelden iets los over de toestand van Michael.

Rechtszaak op dinsdag

Ondertussen blijft de familie in het land van herkomst een hot topic en verschijnen er regelmatig verhalen in de Duitse media. Daarbij zijn er ook regelmatig een hoop hele vervelende berichten, zoals personen die de familie proberen pootje te lichten of te beroven. Momenteel loopt er een zaak over het hele verhaal, dat hier verder uitgelegd wordt. Door de heftige zaak, die dinsdag behandeld wordt, verschijnt een advocaat van de familie in de rechtszaal om het op te nemen tegen de drie mannen die de familie afpersten door te dreigen gevoelige informatie en foto's van Schumacher online te publiceren.

Gevoelige informatie openbaar?

Op dinsdag staat de doelbewuste rechtszaak op het programma. Echter, de medische gevoelige informatie van Schumacher zou in die rechtszaak ook besproken worden. Wereldwijde media, zoals uit Japan en Australië, wonen de zaak bij in de hoop om gevoelige informatie over de zevenvoudig wereldkampioen op te vangen. De familie hoopt hier echter vandaag nog een stokje voor te steken. Zij hebben een verzoek ingediend om het deel van de rechtszaak waarin deze gevoelige informatie aan bod komt achter gesloten deuren te doen, zo onthult Daily Mail. Wolf-Tilman Baumert, woordvoerder van de rechtbank in Wuppertal, legt het uit: "Er is een motie ingediend door de familie Schumacher om onderdelen van de zaak die verband hebben met de staat van Schumachers gezondheid privé te houden. Ik zie geen reden waarom de rechter dit verzoek niet zou inwilligen. Dat zou betekenen dat het publiek gevraagd wordt de rechtszaal te verlaten wanneer deze details besproken worden." Daarmee lijkt de informatie veilig te zijn, maar een zekerheid is dat op dit moment nog niet.

