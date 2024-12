Michael Schumacher en zijn familie hebben het door de medische situatie van de Duitser natuurlijk al zwaar genoeg. Toch dachten drie heren van de hachelijke situatie gebruik te maken door de familie af te persen met gevoelig beeldmateriaal. Er zijn nieuwe details naar buiten gekomen over deze bizarre zaak.

Het is alweer ruim tien jaar geleden dat Schumacher vlak na zijn Formule 1-pensioen levensgevaarlijk gewond raakte tijdens een skitripje in de Franse Alpen. De Duitse voormalig coureur kwam met zijn hoofd op een steen terecht, waarna hij met spoed afgevoerd werd naar het plaatselijke ziekenhuis. Later bleek dat hij een schedeltrauma had opgelopen en vanaf dat moment werd hij noodgedwongen en kunstmatig in coma gehouden. Dat duurde een half jaar, waarna hij richting zijn huis in Zwitserland werd gebracht om verder te revalideren. Vanaf dat moment heerst er een soort van radiostilte rondom de Ferrari-legende en laat de familie Schumacher zelden iets los over de toestand van Michael.

Nieuwe details

Ondertussen blijft de familie in het land van herkomst een hot topic en verschijnen er regelmatig verhalen in de Duitse media. Daarbij zijn er ook regelmatig een hoop hele vervelende berichten, zoals personen die de familie proberen pootje te lichten of te beroven. Zo ook dit keer weer. Er zijn namelijk nieuwe details in de zaak van de afpersers van de familie Schumacher op tafel komen te liggen. Het gaat hierbij om de voormalig vertrouweling en bodyguard van Schumacher, Markus Fritsche (53), die samenwerkte met vriend Yilmaz Tozturkan (53) en zijn zoon Daniel Lins (30). Nadat zij eerder in 2023 werden aangehouden, zijn er na het onderzoek nu meer zaken boven tafel gekomen, zo meldt Daily Mail.

Hoe is het allemaal gebeurd?

De afpersing begon in de ochtend van 3 juni. Eerder kreeg bodyguard Fritsche de laan uit gestuurd bij de familie. Nadat hij zich realiseerde dat zijn tijd na acht jaar erop zat, zou hij boos zijn geworden en heeft hij vier USB-sticks met ontzettend gevoelige informatie over Schumacher bemachtigd. Het zou hierbij gegaan zijn om 1500 foto's, 200 video's en gevoelige persoonlijke medische informatie. Vervolgens ging men dus in juni hiermee aan de slag en werd er door Tozturkan anoniem naar de familie gebeld om te vertellen dat men in bezit was van alle gevoelige info. Vervolgens heeft Lins op 11 juni vier foto's naar de familie gestuurd ter bewijs, waarna verteld werd dat ze een maand de tijd hadden om twaalf miljoen euro te betalen in ruil voor het gevoelige beeldmateriaal. De uitwisseling zou plaatsvinden op het kantoor van de advocaat van de familie Schumacher, maar zover kwam het niet: Op 19 juni werden Tozturkan en zijn zoon gearresteerd door de Duitse autoriteiten. Volgende maand vindt de zitting plaats tegen die twee heren en voormalig bodyguard Fritsche, waarbij er minimaal vier jaar tegen hen wordt geëist voor het afpersen van de familie.

