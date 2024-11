Recent dook er een opvallend bericht in de Duitse media op: Michael Schumacher zou namelijk fysiek aanwezig geweest zijn bij de bruiloft van zijn dochter op Mallorca. Johnny Herbert, voormalig teamgenoot van de legendarische Duitser bij Benetton, reageert op de commotie.

Het is alweer ruim tien jaar geleden dat Schumacher vlak na zijn Formule 1-pensioen levensgevaarlijk gewond raakte tijdens een skitripje in de Franse Alpen. De Duitse voormalig coureur kwam met zijn hoofd op een steen terecht, waarna hij met spoed afgevoerd werd naar het plaatselijke ziekenhuis. Later bleek dat hij een schedeltrauma had opgelopen en vanaf dat moment werd hij noodgedwongen en kunstmatig in coma gehouden. Dat duurde een half jaar, waarna hij richting zijn huis in Zwitserland werd gebracht om verder te revalideren. Vanaf dat moment heerst er een soort van radiostilte rondom de Ferrari-legende en laat de familie Schumacher zelden iets los over de toestand van Michael.

Aanwezig op bruiloft

Ondertussen blijft de familie in het land van herkomst een hot topic en verschijnen er regelmatig verhalen in de Duitse media. De zevenvoudig wereldkampioen, waarvan de precieze medische toestand dus niet helemaal bekend is, blijft echter zelf altijd uit de media en de familie doet er alles aan om hem te beschermen. Bovendien zijn er slechts een handjevol familieleden en vrienden die hem in het echt mogen ontmoeten. Recent zou hij echter volgens berichten aanwezig geweest zijn tijdens de bruiloft van dochter Gina Schumacher, die in Mallorca in het huwelijksbootje stapte met Iain Bethke. Volgens de berichten werden goede vrienden en familie gevraagd om bij binnenkomst hun telefoons in te leveren en was de zevenvoudig wereldkampioen - in ieder geval fysiek - aanwezig bij de trouwerij van zijn dochter.

Herbert ontkracht geruchten

Het bericht zorgde natuurlijk voor een hoop ophef en commotie in Duitsland. Daarna hebben we even niks meer over het nieuws vernomen, maar nu gaat Herbert er in gesprek met FlashscoreUSA.com op in en ontkent hij de opvallende berichtgeving: "Het zal altijd een gesloten deur blijven. Het meest recente gerucht is dat hij aanwezig was op de bruiloft van zijn dochter. Helaas, van wat ik begrepen heb, was het allemaal fake news en zit er geen kern van waarheid in", zo helpt hij Schumacher-fans uit de droom.

