De familie van Michael Schumacher heeft besloten in beroep te gaan na de veelbesproken afpersingszaak. Een van de verdachten kreeg een voorwaardelijke celstraf, maar dat is volgens een woordvoerder van de zevenvoudig F1-kampioen te mild, omdat deze juist het meesterbrein zou zijn geweest achter de chantage.

Schumacher is al meer dan elf jaar lang niet onder de mensen geweest vanwege een ernstig skiongeluk in de Franse Alpen. Wat zijn medische toestand precies is, is niet bekend. Drie mannen wilden vorig jaar misbruik maken van de situatie en besloten Der Michael en zijn familie te chanteren. Ze dreigden 900 foto's en 583 filmpjes van Schumacher openbaar te maken, beelden waarop mogelijk te zien is hoe het momenteel met hem gaat. Yilmaz Tozturkan, een uitsmijter van een nachtclub, gaf tijdens een uiteindelijke rechtszaak toe de bestanden van zijn vriend Markus Fritsche te hebben gekregen op twee harddrives. Fritsche was een bewaker van huize Schumacher. Tozturkan zette deze over op verschillende USB-sticks en zijn zoon Daniel Lins maakte een ontraceerbaar e-mailadres aan om de familie Schumacher te contacteren.

Familie Schumacher in beroep

Tozturkan heeft van een Duitse rechtbank drie jaar celstraf gekregen. Fritsche en Lins komen er op hun beurt van af met voorwaardelijke straffen van twee jaar en van zes maanden, respectievelijk. Advocaat Thilo Damm liet meteen na de uitspraak aan de media weten de straf van Fritsche te mild te vinden. "We zijn het niet met alles eens wat de rechtbank heeft gezegd. Je kunt er zeker van zijn dat we alle juridische mogelijkheden die we hebben, zullen uitputten. We weten niet waar de verdwenen harde schijf is ... dus er is een mogelijkheid van een andere bedreiging via de achterdeur", zei de Duitser die waarschuwt dat er dus nog bewijsmateriaal mist.

Een woordvoerder van Corinna Schumacher, de vrouw van Michael, en van de familie heeft nu bevestigd dat ze inderdaad volgende juridische stappen gaan zetten: "We gaan in beroep tegen wat wij een veel te milde straf vinden voor de heer F.", leest de verklaring. "Naar mijn mening was hij het meesterbrein hierachter. Wat mij nog steeds het meest choqueert is de ongelooflijke schending van vertrouwen. Hij hoort zo bestraft te worden dat het mogelijke na-apers afschrikt."

