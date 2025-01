Vaak is het zo dat succesvolle Formule 1-coureurs een duwtje in de goede rug hebben gekregen van hun vader. In de familie Schumacher was dat wel anders, zo blijkt nu uit woorden van Ralf Schumacher. Volgens hem wilde hun vader liever dat hij 'een fatsoenlijke baan zou zoeken'.

De familie Schumacher is natuurlijk één van de meest succesvolle racefamilies in de Formule 1, met name door de prestaties die Michael Schumacher door de jaren heen heeft geleverd. De oudste van de twee broers pakte maar liefst zeven wereldtitels en wordt doorgaans gezien als één van de meest succesvolle Formule 1-coureurs uit de historie van de sport. Ook broertje Ralf wist uiteindelijk door te stromen naar het hoogste podium van de autosport. Hij wist uiteindelijk zes overwinningen te pakken.

Iets anders doen

Na de successen van Michael zou je toch denken dat de ouders van Ralf ook wel enthousiast zouden zijn om de jongste van het stel te zien racen in de Formule 1, maar dat bleek toch heel anders te gaan: "Nee, ze zijn niet zo van de motorsport. Mijn vader vindt het helemaal niet leuk. Hij houdt veel meer van vissen. Zelfs toen Michael zo succesvol was, zei mijn vader altijd tegen mij: 'Doe alsjeblieft iets anders'", zo onthult hij in een uitgebreid interview met The Times.

Zoveel geluk

De jongste Schumacher vervolgt: "Hij wilde graag dat ik een chef zou worden, een fatsoenlijke baan zou nemen die niet in de motorsport was. Dit omdat je daar geen geld in kan verdienen. Zelfs toen Michael in de Formule 1 zat, zei mijn vader: 'Nee, nee. Vergeet het. Hij had zoveel geluk. Eentje is al fantastisch, maar twee zoons zullen het nooit gaan halen. Ga maar iets anders doen'", zo zei dus de vader van Schumacher.

