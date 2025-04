Michael Schumacher is opa geworden. Gina, de dochter van de F1-legende, had afgelopen december aangekondigd in verwachting te zijn van haar eerste kindje samen met haar man. Ze heeft nu het heuglijke nieuws op haar Instagram gedeeld dat Millie eind vorige maand is geboren.

Schumacher kwam in 1991 in de Formule 1 terecht bij Jordan. Als debutant kwalificeerde hij zich indrukwekkend als zevende voor de Belgische Grand Prix, ruim voor ploegmaat Andrea de Cesaris. Helaas begaf zijn koppeling het in de openingsronde. Toch was zijn kwalificatierondje genoeg om Benetton te overtuigen hem een contract aan te bieden. Schumacher won zijn eerste twee wereldkampioenschappen van 1994 en 1995 met het kledingmerk, voordat hij de overstap maakte naar Ferrari. En daar bleek geduld een schone zaak. De Duitser sleepte vanaf 2000 vijf achtereenvolgende titels binnen. Na 2006 ging hij met pensioen, totdat hij drie jaar later een comeback maakte met Mercedes. Schumacher zou nog één podium scoren in Valencia in 2012 om op een totaal van 155 te komen. 91 hiervan waren overwinningen.

Gina Schumacher heeft dochtertje gekregen

13 maanden na zijn laatste Grand Prix ooit, in december 2013, raakte 'Der Michael' zwaargewond bij een skiongeluk in de Franse Alpen, vlakbij Méribel. Hij zou nu al zo'n tien jaar thuis aan het revalideren zijn, maar hoe zijn medische toestand is, wil de familie Schumacher liever privé houden.

Corinna (links) en Gina (rechts) Schumacher

Naar verluidt zou hij voor het eerst in het openbaar gezien zijn tijdens de bruiloft van zijn dochter Gina op het Spaanse eiland Mallorca, waar ze trouwde met Iain Bethke. Ze heeft vandaag op haar Instagram gedeeld dat het dochtertje van haar en Bethke, Millie, op 29 maart is geboren. Dat betekent dat Corinna en Michael Schumacher grootouders zijn worden. Ze heeft felicitaties ontvangen van onder andere Sophie Kumpen, de moeder van Max Verstappen, zo is in de reacties te zien. De familie Schumacher en familie Verstappen bleven lang vrienden, nadat Michael en Jos teamgenoten waren bij Benetton in 1994.

"Welkom op de wereld, Millie", schreef Gina Schumacher. "Geboren op 29 maart, onze harten zijn voller dan ooit tevoren. We zijn buitengewoon gezegend om jou in onze levens te hebben."

