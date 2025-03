Lando Norris heeft veel bewondering voor Max Verstappen. Dat blijkt als de McLaren-coureur hem tijdens een interview kiest over Fernando Alonso, Michael Schumacher en Lewis Hamilton.

Lando Norris en Max Verstappen kunnen het goed met elkaar vinden. De twee spreken elkaar regelmatig naast de baan, al hebben we afgelopen seizoen ook meerdere keren gezien dat het vechten voor een wereldkampioenschap, druk legt op die vriendschap. Het is echter allemaal niet zo zwaar als hoe het in de media soms wordt gebracht. De twee zijn überhaupt niet elkaars "beste vriend", en er is ook zeker geen sprake van haat en nijd. Dat blijkt ook uit een interview met Norris van Daily Mail Sport, waar de Brit steeds moet kiezen tussen twee verschillende coureurs.

Norris moet kiezen

Als Norris moet kiezen tussen Fernando Alonso en Max Verstappen, ontstaat er een lachje op zijn gezicht: "Dat is een moeilijke. Ik heb voor beide heren veel respect. Het zijn allebei prachtige mensen... Ik ga voor Max." De volgende is Verstappen of Michael Schumacher, waarna Norris zonder te twijfelen nog eens "Max" zegt. Maar dan komt de vraag, Max of Lewis Hamilton? Norris schiet in de lach en doet alsof hij wegloopt: "Zie je later", klinkt het. "Ik ken Max beter. Qua coureurs... Dat weet ik niet. Qua mensen en hoe goed ik met ze omga, kies ik voor Max."

