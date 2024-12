Michael Schumacher wordt opa. Gina, de dochter van de F1-legende, is namelijk in verwachting van haar eerste kindje samen met haar man. Ze deelde het heuglijk babynieuws op haar Instagram.

Schumacher kwam in 1991 in de Formule 1 terecht bij Jordan. Als debutant kwalificeerde hij zich indrukwekkend als zevende voor de Belgische Grand Prix, ruim voor ploegmaat Andrea de Cesaris. Helaas begaf zijn koppeling het in de openingsronde. Toch was zijn kwalificatierondje genoeg om Benetton te overtuigen hem een contract aan te bieden. Schumacher won zijn eerste twee wereldkampioenschappen van 1994 en 1995 met het kledingmerk, voordat hij de overstap maakte naar Ferrari. En daar bleek geduld een schone zaak. De Duitser sleepte vanaf 2000 vijf achtereenvolgende titels binnen. Na 2006 ging hij met pensioen, totdat hij drie jaar later een comeback maakte met Mercedes. Schumacher zou nog één podium scoren in Valencia in 2012 om op een totaal van 155 te komen. 91 hiervan waren overwinningen.

Gina Schumacher krijgt dochtertje

13 maanden na zijn laatste Grand Prix ooit, in december 2013, raakte 'Der Michael' zwaargewond bij een skiongeluk in de Franse Alpen, vlakbij Méribel. Hij zou nu al zo'n tien jaar thuis aan het revalideren zijn, maar hoe zijn medische toestand is, wil de familie Schumacher liever privé houden.

Corinna (links) en Gina (rechts) Schumacher

Naar verluidt zou hij voor het eerst in het openbaar gezien zijn tijdens de bruiloft van zijn dochter Gina op het Spaanse eiland Mallorca, waar ze trouwde met Iain Bethke. Ze heeft dit weekend op haar Instagram gedeeld dat ze een dochtertje verwacht met Bethke. Dat betekent dat Corinna en Michael Schumacher grootouders zullen worden. Mick Schumacher, het broertje van Gina die zelf twee seizoenen in F1 heeft doorgebracht bij Haas, reageerde op Instagram "zo blij" te zijn met het nieuws.

