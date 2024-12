Er is een nieuwe verdachte naar voren gekomen in een rechtszaak rondom Michael Schumacher, zijn medische toestand en zijn familie. De ontslagen verpleegster van de zevenvoudig wereldkampioen wordt nu ook onderzocht als een van de betrokkenen bij de afpersing van Schumacher.

Het is bijna elf jaar geleden dat Schumacher zwaargewond raakte in een skiongeluk nabij Méribel in de Franse Alpen. De Formule 1-legende zou nu al tien jaar thuis aan het revalideren zijn. In 2019 vertelde zijn voormalige teambaas Jean Todt dat hij beter aan het worden was, maar moeite heeft met communiceren. De Fransman zei ook dat Schumacher de Grands Prix nog op televisie kan zien. Verder heerst er eigenlijk radiostilte over de toestand van de vader van Mick, die zelf twee seizoenen doorbracht in de koningsklasse bij Haas, maar tegenwoordig uitkomt voor Alpine in het FIA World Endurance Championship.

15 miljoen euro

De familie Schumacher was eerder dit jaar slachtoffer van een poging tot afpersing. Voormalig beveiliger Markus Fritsche, nachtclubuitsmijter Yilmaz Tozturkan en diens zoon werden gearresteerd, omdat ze probeerden 15 miljoen euro los te krijgen bij de familie Schumacher. Ze dreigden 900 foto's en 583 filmpjes van Michael openbaar te maken, beelden waarop te zien zouden zijn hoe het momenteel met hem gaat en wat zijn medische situatie is. Tozturkan heeft in de rechtszaak toegegeven de bestanden van Fritsche te hebben gekregen op twee harddrives. Hij downloadde de bestanden op vier USB-sticks en zijn zoon maakte naar verluidt een ontraceerbaar e-mailadres aan om de familie Schumacher te contacteren.

Verpleegster deed onaangename dingen

Tozturkan beweert nu dat Fritsche niet zelf de bestanden op de harddrivers heeft gezet, maar dat de beveiliger deze in handen had gekregen dankzij de verpleegster van Schumacher. Dat meldt onder andere Der Spiegel. Volgens Sabine Kehm, de manager van Schumacher, werd ze eind 2020 ontslagen, omdat ze niet goed voor hem zorgde. "We zagen onaangename dingen", beschreef Kehm, die al haar verdenkingen had bij de verpleegster. Ze zou de plannen hebben gesmeed om de familie af te persen, omdat ze geld nodig had na haar ontslag. De eerste keer dat de verpleegster had moeten op komen dagen voor de rechtszaak, was ze niet aanwezig. Het onderzoek rondom verpleegster gaat door, terwijl ook de rechtszaak met Fritsche, Tozturkan en diens zoon vervolgt wordt op 23 december.

