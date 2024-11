Mick Schumacher heeft, vlak nadat het nieuws naar buiten was gekomen dat hij eind 2024 de deur achter zich dicht gaat trekken bij Mercedes, een stoeltje gevonden voor 2025 in een andere raceklasse.

Nadat Mick Schumacher zowel in F3 (2018) als in F2 (2020) kampioen was geworden, mocht de Duitser bij Haas in 2021 zijn debuut maken. Met nul punten en flink wat uitvalbeurten was het eerste seizoen in F1 geen groot succes. In 2022 was dit wederom niet het geval. De Duitser scoorde wel twaalf punten en liet, met Haas, wat verbetering zien, maar het was niet genoeg om zijn stoeltje te behouden. In 2023 was hij reservecoureur van Mercedes, terwijl hij dit in 2024 ook was. Daarnaast was hij dit seizoen actief in WEC namens Alpine, waar hij 22ste werd met 21 punten na acht races en een podiumplek veroverde met zijn team.

Mick Schumacher ook in 2025 weer actief in WEC namens Alpine

Schumacher en Alpine willen allebei duidelijk meer van hetzelfde voor volgend jaar. Alpine heeft deze donderdag bekendgemaakt dat Mick Schumacher ook in 2025 weer actief zal zijn in WEC, waar hij dit seizoen dus ook al voor het eerst in actief was. De Duitser zal samen met Charles Milesi, Paul-Loup Chatin en Ferdinand Habsburg gaan proberen de resultaten van dit seizoen te gaan verbeteren.

Our 2025 lineup is here! 🏆📈



Six talented endurance drivers, one shared goal: pushing limits and chasing trophies.

Let’s write the next chapter together.💙 #AlpineEnduranceTeam pic.twitter.com/vKddHVS2ui — Alpine Endurance Team (@SignatechAlpine) November 28, 2024

