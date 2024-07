Rob Leupen, de manager van Toyota Gazoo Racing in het World Endurance Championship (WEC) en tevens baas van coureur Nyck de Vries, heeft een boete gekregen van de FIA. De Nederlandse topman zou de internationale autosportbond morele schade hebben toegebracht vanwege bepaalde uitspraken.

Toyota is uiterst succesvol in het WEC. De Japanse autogigant heeft met fabrieksteam Gazoo Racing vijf rijderskampioenschappen en vijf constructeurskampioenschappen op rij binnengesleept sinds 2018. De Hypercar-klasse is echter ontzettend hard gegroeid en Toyota maakt dit jaar een lastig seizoen mee, aangezien ze het moeten opnemen tegen de andere grootmachten zoals Ferrari en Porsche. De Vries ligt samen met Kamui Kobayashi derde in de tussenstand na de 6 Hours of São Paulo van afgelopen zondag, 22 punten achter een trio van Porsche Penske Motorsport. De voormalig F1-coureur van het Red Bull-zusterteam won de 6 Hours of Imola en werd tweede in de 24 Uur van Le Mans. De andere Toyota van Sébastien Buemi, Brendon Hartley en Ryō Hirakawa stond de eerste vier ronden geen enkele keer op het podium, maar domineerde de race in Brazilië op weg naar de overwinning.

Transparante informatie

Om ervoor te zorgen dat het niet uit de hand loopt met de kosten en om het veld dichtbij elkaar te houden, heeft de FIA voor het World Endurance Championship een proces dat heet Balance of Performance (BoP). Afhankelijk van de prestaties van de auto's en de karakteristieken van het circuit kan de technische afdeling van de FIA bijvoorbeeld besluiten om wat vermogen of downforce weg te halen bij bepaalde teams. "We hebben nogal wat vraagtekens over de manier waarop dat gedaan wordt," vertelde Leupen in een interview met Motorsport.com in aanloop naar de race op Interlagos. De man uit Helmond nam de Le Mans-wedstrijd van vorig jaar als voorbeeld. "We mochten toen een week van tevoren met 37 kilo extra starten. Dat was niet volgens het reglement en niet goed voor ons en wij vinden niet dat het zo hoort. Het moet consequent en constant zijn. Alle teams moeten gewoon transparante informatie krijgen."

Twee regels overtreden

Bovenstaande uitspraken hebben Leupen echter een boete opgeleverd. De Gazoo-teamdirecteur heeft hierbij namelijk twee regels overtreden: artikel 6.2.1 van het sportief reglement van het WEC en artikel 12.2.1.f van de International Sporting Code (ISC). In de eerste staat dat "constructeurs, deelnemers, coureurs en andere personen of dingen die verbonden zijn aan de ingeschreven deelnemers, het vaststellen van de BoP niet mogen proberen te beïnvloeden of op de resultaten ervan reageren, al helemaal niet in publiekelijke verklaringen, via de media of via sociale netwerken". In de ISC staat dat "woorden, daden of geschriften die morele schade hebben toegebracht aan de FIA, haar autosportbonden, haar leden of haar uitvoerenden, en in het algemeen ook aan de autosport en de waarden waar de FIA voor staat" bestraft kunnen worden. Leupen gaat op de bon voor €10000. Geluk bij een ongeluk: de stewards hebben besloten dat de baas van Nyck de Vries de boete alleen nog hoeft te betalen als hij opnieuw soortgelijke uitspraken doet.

