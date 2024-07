De toekomst van Max Verstappen en Sergio Pérez bij Red Bull Racing blijft onzeker, ondanks dat beide een contractverlenging bij de energiedrankfabrikant hebben. Hoofdadviseur Helmut Marko ging er in de week tussen de F1 Grands Prix van Groot-Brittannië en Hongarije dieper op in.

Verstappen heeft een contract bij Red Bull voor tot en met 2028. Deze tekende hij in de winter na het behalen van zijn eerste wereldkampioenschap in 2021. De gespannen situatie bij het team, wat begon bij de beschuldigingen richting teambaas Christian Horner vanwege ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega en de ruzie tussen Jos Verstappen en Horner die volgde, heeft er echter toe geleid dat al maanden geruchten de ronde doen dat Verstappen een transfer naar Mercedes zal maken. Daarnaast zijn er bij de Limburger ook zorgen over het motorprogramma van Ford. Pérez presteert ondertussen teleurstellend. Hij is achter de Ferrari- en de McLaren-coureurs gezakt in de tussenstand. Zijn beste resultaat in de tweede helft van het tot nu toe verreden seizoen was zijn zevende plek op de Red Bull Ring

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner schuift nieuwe coureur naar voren bij Red Bull: "Heeft zichzelf op radar gezet"

Niet makkelijk in Hongarije

Marko blikt vooruit op de Grand Prix van Hongarije die aankomend weekend wordt verreden: "Het zal niet gemakkelijk worden. We hadden opnieuw niet de snelste auto in Silverstone," begon de 81-jarige uit Graz tegenover oe24. "We hebben een probleem, als het niet meerdere zijn. Maar zolang we onze voorsprong iedere race uitbreiden, is het prima. Max wil natuurlijk winnen en dat is begrijpelijk." Marko geeft toe van de wedstrijd op Silverstone te hebben genoten, ondanks dat zijn coureur werd verslagen door Hamilton. "Aan de andere kant zijn races zoals deze niet bepaald slecht voor het imago van de Formule 1. Anders zou het saai zijn geweest."

OOK INTERESSANT: Danner vermoedt dat Verstappen Mercedes overweegt: "Daar is hij van overtuigd"

Verstappen en Pérez

De adviseur ging vervolgens in op de toekomst van Verstappen. "Als, als... Dat is allemaal speculatie," antwoordde Marko op de vraag of Verstappen een aanbod van Toto Wolff kan accepteren als Mercedes aan het eind van het jaar de snelste auto heeft. "Daar gaan we ons niet mee bezighouden, we zijn gefocust op het winnen van het wereldkampioenschap en op Pérez terug in vorm krijgen. [Mercedes] heeft een stap vooruit gezet, maar dat betekent nog niet dat ze de snelste auto hebben. Silverstone pakte goed uit voor Mercedes met de koelere temperaturen, maar ze hebben het vaak lastig in de hitte." Er worden temperaturen van ruim van de 30 graden Celsius verwacht in Hongarije.

Op de vraag waarom Pérez zo ver achterligt, reageerde Marko: "Met al het ongeluk dat hij heeft gehad, is hij mentaal gehavend." Ook ging hij in op de geruchten over een prestatieclausule. "Bijna alle topcoureurs hebben prestatieclausules in hun contracten." De Mexicaan bevestigen voor een Red Bull-zitje in 2025 wilde Marko dan ook niet. "Wat is er nog zeker in de Formule 1?"

Gerelateerd