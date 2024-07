Bij Red Bull wordt er achter de schermen intensief nagedacht over de line-up voor beide Formule 1-teams in 2024 én 2025. De toekomst van diverse coureurs is niet geheel zeker en dat maakt dat teambaas Christian Horner op de achtergrond al bezig is met potentiële vervangers. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar Liam Lawson, maar ook naar Isack Hadjar.

Het is nog onduidelijk hoe de line-up van Red Bull Racing en Visa Cash App RB eruit gaat zien in de nabije toekomst. Voor het seizoen van 2025 kunnen er de nodige verschuivingen plaatsvinden, maar ook voor de tweede seizoenshelft van dit jaar is het nog niet zeker dat de line-ups ongewijzigd blijven. Sergio Pérez wankelt op zijn positie bij de hoofdmacht, terwijl Daniel Ricciardo bij de juniorenformatie ook lijkt te vechten voor zijn laatste kans. Liam Lawson werd vooralsnog gezien als enige kandidaat die van 'buiten de grid' toe kon treden tot één van deze teams, maar Horner verklapt nu dat Red Bull nog een paar kandidaten op het oog heeft.

Lawson krijgt concurrentie van Hadjar en Lindblad

Naast Lawson kijkt Red Bull ook serieus naar Hadjar. De 19-jarige Red Bull-junior maakte indruk tijdens het raceweekend van de Formule 2 op Silverstone en volgens Horner is hij in beeld om door te stromen richting de koningsklasse van de autosport. "Hij doet het goed en hij heeft een goed weekend gehad", zo zegt Horner over de coureur die bovenaan staat in het F2-klassement. Ook houdt Red Bull de ontwikkeling van Arvid Lindblad in de gaten. "Twee uitstekende talenten die doorbreken", zo bevestigt de Britse teambaas.

Hadjar serieuze optie volgens Horner

Maar met name Hadjar staat er goed op bij de Oostenrijkse renstal. "Hij heeft zichzelf op de radar gezet voor volgend jaar en daarom hebben we geen haast om de stoeltjes in ons zusterteam definitief vast te leggen", zo houdt Horner de deur wagenwijd open. De kans bestaat ook nog dat Red Bull zowel Lawson als Hadjar doorschuift richting VCARB. Dan zouden echter zowel Pérez als Ricciardo opzij moeten worden geschoven en dan zal Yuki Tsunoda plaatsnemen naast Max Verstappen.

