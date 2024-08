Hoewel het Formule 1-avontuur van Nyck de Vries vroegtijdig ten einde kwam, heeft de Nederlander er geen vervelende nasmaak aan overgehouden. In gesprek met GPFans vertelt hij dat hij die periode volledig achter zich heeft gelaten, en dat hij het in de Formule E en het WEC prima naar zijn zin heeft.

De Vries maakte tijdens de Grand Prix van Italië in 2022 zijn officiële Formule 1-debuut bij het team van Williams, als vervanger van de zieke Alexander Albon. De Nederlander had op dat moment al een flink aantal tests en vrije trainingen afgewerkt in de koningsklasse, en was er dan ook meer dan klaar voor. De Friese coureur kwam tijdens zijn debuutrace als negende over de finish, wat hem naast twee punten in het wereldkampioenschap ook de titel van Driver of the Day opleverde. Zijn sterke optreden bleef niet onopgemerkt en leverde hem voor 2023 een vast zitje op bij AlphaTauri, het team wat nu op de grid staat als Visa Cash App RB.

Na het indrukwekkende optreden van De Vries in Italië waren de verwachtingen voor zijn eerste volledige Formule 1-seizoen hooggespannen. Hoewel hij iedere race opnieuw vol goede moed aan de start verscheen, slaagde hij er niet in om deze verwachtingen waar te maken. Tot grote frustratie van Red Bull en AlphaTauri, lukte het De Vries namelijk maar niet om punten te scoren. Na slechts tien races, waarin een twaalfde plek zijn beste finish was, werd hij door Helmut Marko aan de kant geschoven en vervangen door Daniel Ricciardo.

De Vries heeft vrede met ontslag bij AlphaTauri

Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en heeft De Vries de periode helemaal achter zich gelaten. "Eigenlijk heb ik totaal geen hard feelings of frustraties tegen alle gebeurtenissen gehad, zoals ik ook in mijn eigen communicatie heb gecommuniceerd", vertelt hij in een exclusief interview met GPFans. "Ik zie het leven als één grote reis en dit was een hoofdstuk van die reis. Helaas was het korter dan ik had gehoopt, en zeker niet zo succesvol als ik had gehoopt, maar dat hoort bij het leven."

De Nederlander benadrukt dat hij zich als een vis in het water voelt in zowel de Formule E als het WEC en dat hij dan ook geniet van het hier-en-nu. "Nu ben ik een nieuw hoofdstuk begonnen en beleef ik heel veel plezier in hetgeen wat ik doe." Gevraagd of hij het Formule 1-hoofdstuk definitief gesloten heeft, zegt hij: "Dat hoofdstuk is in die tijd gesloten, maar goed je kan natuurlijk nooit iets uitsluiten in het leven." Hiermee lijkt hij een eventuele terugkeer in de Formule 1 dus niet volledig uit te sluiten.

De Vries tijdens de E-Prix van Monaco in april 2024.

Plannen De Vries voor 2025

De Vries heeft sinds zijn vertrek bij AlphaTauri zeker niet stilgezeten. Hij heeft eerst de cursus 'Negotiation and Leadership' aan de Harvard Business School afgerond, waarna hij een stoeltje wist te bemachtigen in zowel de Formule E als het World Endurance Championship. Het WEC-seizoen is nog altijd in volle gang, en daarin doet hij met Toyota Gazoo Racing vooralsnog redelijk goede zaken. Met nog drie races te gaan, staat hij momenteel op de gedeelde derde plaats in het kampioenschap. Het Formule E-seizoen van 2023/2024 zit er alweer op, daar liep het allemaal wat minder soepel. In zijn Mahindra-bolide was een achttiende plek in het kampioenschap het hoogst haalbare.

Gevraagd naar zijn plannen voor het komende jaar, zegt De Vries: "Mijn plannen zijn om te blijven racen. Ik ben heel erg blij waar ik zit in beide kampioenschappen, dus de tijd zal het leren." Mahindra Racing heeft sindsdien aan GPFans kunnen bevestigen dat De Vries ook het aankomende seizoen voor het Indiase team uit zal komen. In augustus en oktober zal hij met Team Impul afreizen naar Azië, waar hij driemaal in actie mag komen in de Super Formula.

