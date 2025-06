Bizar! Coureur kijkt Call of Duty op smartphone in de auto tijdens kwalificatie

Een stream van de populaire game Call of Duty bekijken op je smartphone terwijl je midden in een kletsnatte kwalificatie zit op het circuit van Shanghai? Formule E-coureur Dan Ticktum deed het dit weekend. De Brit zat in zijn cockpit op een schermpje een stream van de shooter te bekijken.

Ticktum, ook bekend van zijn periode dat hij onderdeel uitmaakte van het Red Bull Junior Team, rijdt tegenwoordig in de Formule E en daar had hij dit weekend een race af te werken in China. Op het circuit van Shanghai stond een kletsnatte kwalificatie op het programma en dat brengt altijd de nodige druk en spanning met zich mee. Om wat stoom af te blazen besloot Ticktum vanuit zijn cockpit een stream van de populaire shooter Call of Duty te bekijken. Terwijl de auto's in de pitbox stonden te wachten, keek Ticktum rustig naar een stream van Metaphor, een populaire streamer op Twitch.

Ticktum kijkt Call of Duty tijdens Formule E-kwalificatie in Shanghai

Op onderstaande beelden is te zien hoe Ticktum in zijn auto in de garage staat te wachten totdat de kwalificatiesessie kan worden hervat, in verband met de regen. Terwijl hij in zijn cockpit zit, heeft hij een smartphone in zijn handen waarop een stream van Call of Duty is te zien. "Is hij Call of Duty aan het spelen? Hahaha", zo klinkt het vanuit de boordradio van Oliver Rowland. "Wat een legend."

