Max Verstappen is in aanloop naar de Grand Prix van Miami vader geworden. Door de hele paddock van de Formule 1 klonken de felicitaties, maar de geboorte van Lily is ook in de Formule E opgevallen. Jean-Éric Vergne, die zelf vader is, werd er naar gevraagd in een exclusief interview met GPFans.

Verstappen is al bijna vijf jaar lang een koppel met Kelly Piquet. De Braziliaanse had al een dochtertje, Penelope, uit een vorige relatie met Daniil Kvyat. Verstappen heeft laten zien een inspirerende bonuspapa te zijn voor Penelope, maar de viervoudig wereldkampioen heeft nu ook een eigen kindje met Piquet. Lily werd eerder deze week geboren, waardoor de coureur van Red Bull Racing de mediadag moest missen in Miami. Hij kwam nog wel op tijd aan om aan de vrije training en sprintkwalificatie deel te kunnen nemen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner en Wolff zien F1-toekomst voor Lily Verstappen: "Zal stormloop zijn om haar te tekenen"

Gemotiveerder als vader

GPFans is aanwezig bij de Monaco E-Prix en vroeg aan tweevoudig wereldkampioen Vergne of je langzamer of juist sneller wordt als coureur, wanneer je eenmaal vader bent geworden. "Je wordt er zeker niet sneller door", antwoordde de Fransman. "Ik heb nog steeds pole positions binnengesleept vorig jaar, ondanks dat ik twee kinderen heb. Maar het maakt me ook niet langzamer. Wat het me wel maakt, is gemotiveerder om mijn kinderen een geweldig verhaal als erfenis van hun vader achter te laten."

Wil je meer zien van ons bezoek aan de Formule E? Houd dan onze Instagram en onze TikTok in de gaten.

Gerelateerd