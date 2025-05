Max Verstappen liep de mediadag voor de F1 Grand Prix van Miami mis vanwege de geboorte van het kindje van hem en zijn partner Kelly Piquet. Alles gaat goed met baby'tje Lily en de families. Met een viervoudig wereldkampioen als vader en drievoudig wereldkampioen als opa wordt er natuurlijk al gesproken over een mogelijke toekomst voor Lily Verstappen in de Formule 1.

"Het is fantastisch, ik ben erg blij voor Max en Kelly en hun families", begon Christian Horner bij Viaplay. "Het is altijd geweldig om een nieuw kind in een gezin te hebben en natuurlijk is het voor Max zijn eerste. Het is een heel bijzondere tijd. Het is een dochtertje, wat heel zo speciaal is, dus geweldig nieuws voor hen." Lily mag dan pas een paar dagen oud zijn, maar er wordt nu al nagedacht over wat ze in de toekomst kan doen in de Formule 1. "Zijn baby heeft fantastisch DNA. Als ze ooit coureur wil worden, de Verstappen-Piquet genen... Als het een racepaard was, zou het veel geld waard zijn."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen klokt de vierde tijd in Miami: "Weten waar onze limieten liggen"

Contract voor Lily Verstappen?

De Red Bull Racing-teambaas werd ook bij de persconferentie gevraagd of er een kans bestaat dat we Lily in de koningsklasse van de autosport gaan zien. "Ja, absoluut. Waarom zou het geen vrouw kunnen zijn [die in F1 kan rijden]? Zoals ik al eerder zei, de stamboom van dat kleine meisje is echt fenomenaal. Er zal ongetwijfeld een stormloop zijn om een optie op haar te tekenen, daar is geen twijfel over mogelijk. Ja, waarom niet?"

Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, voegde toe: "Ik zie het van twee kanten. Ik heb zelf een zoontje van acht die aan het karten is, en ik denk dat Max weet dat je jezelf niet door die emotionele achtbaan wil laten gaan. Althans dat is wat hij heeft gezegd. Maar we hebben wel meer vrouwen nodig in de Formule 1. Uiteraard ben ik heel partijdig, aangezien ik Susie met de F1 Academy zie floreren en de juiste dingen doen. En dat meisje, zoals Christian zei, zou geweldig zijn voor marketing, als ze zichzelf Piquet-Verstappen wilt noemen... Of andersom."

Gerelateerd