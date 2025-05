Verstappen klokt de vierde tijd in Miami: "Weten waar onze limieten liggen"

Max Verstappen heeft zich als vierde gekwalificeerd voor de sprintrace in Miami. De Nederlander weet naar eigen zeggen waar de limieten van zijn auto liggen, en probeert er het beste van te maken.

Het zal Verstappen dit weekend sowieso wellicht net iets minder kunnen schelen dan normaal. De viervoudig wereldkampioen is deze week voor het eerst vader geworden, en is de trotste papa van dochtertje Lilly. Verstappen liet de mediadag in Miami aan zich voorbij gaan, om wat extra tijd door te kunnen brengen met zijn gezin. Toch zat hij er direct vanaf het begin goed bij. In de sprintkwalificatie leek hij zelfs even aanspraak te maken op de eerste startrij.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen over de Red Bull in Miami

Uiteindelijk moest hij echter Kimi Antonelli, Oscar Piastri en Lando Norris voor zich dulden. "We weten waar onze limieten liggen, en daar moeten we het beste van zien te maken", vertelt Verstappen na afloop tegenover de media. "Ik denk dat wat we in Q3 deden... de banden hielden het goed voel. We hadden direct vanaf het begin onderstuur. Je kon duidelijk zien dat we goed zijn in de eerste sector, wat op hoge snelheid is, maar dat we te kort komen op de stukken op lage snelheid." Teammaat Yuki Tsunoda bleef steken op de zeventiende plaats.

Gerelateerd