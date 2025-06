Dan Ticktum heeft de Formule E-Prix van Jakarta op zijn naam geschreven. In het warme en tropische Indonesië won de Brit voor Edoardo Mortara en Nico Mueller. Nyck de Vries viel uit, Robin Frijns werd negende.

De Vries, die vanaf P3 begon achter Jake Dennis en Taylor Barnard, haalde bij de start van de race meteen Barnard in voor P2. Frijns begon achterin het veld en kon bij de start geen potten breken. Hij reed na de start op P21. Vervolgens bleek Jean-Eric Vergne met problemen weg te vallen, de Fransman had schade aan zijn voorvleugel en moest dus al vroeg een pitstop maken. Teamgenoot Maximilian Günther zou even later uitvallen met problemen. Een dramatische paar rondjes voor DS Penske, dat twee auto's vlak achter elkaar zag uitvallen.

Vervolg E-Prix Jakarta

Terwijl er vooraan opvallend weinig gebeurde en Dennis op P1 bleef voor De Vries en Barnard, kreeg kampioenschapsleider Oliver Rowland een straf na een incident met Mitch Evans. De mannen vooraan besloten lang te wachten voordat ze hun attack mode (heb je er twee van tijdens de race) namen, iets wat de rest buiten de top vijf al een stuk eerder deed. Nick Cassidy ging als laatste voorin naar zijn eerste attack mode. Nadat iedereen hun eerste attack mode had genomen, was het Mortara die aan de leiding ging voor Dennis en De Vries. Barnard, die eerst op P3 reed, was teruggevallen naar P9.

Slotfase E-Prix Jakarta

De Vries en Dennis, die Mortara hadden ingehaald en op P1 en P2 reden, zouden elkaar vervolgens raken. De Vries reed de linkerkant van de voorvleugel van Dennis kapot, waarna er een safety car kwam omdat er op het rechte stuk veel troep op de baan lag. Ondertussen kreeg De Vries voor het incident een straf van tien seconden omdat hij het incident had veroorzaakt door te scherp naar rechts te sturen. Daarmee waren zijn kansen op de zege verdwenen.

Vrij snel werd de race weer hervat met De Vries op P1, Dennis op P2 en Mortara op P3. Frijns was ondertussen opgeschoven naar P13. In de slotfase vielen Jake Hughes, Stoffel Vandoorne (allebei Maserati) en Jake Dennis uit (lag op P1), terwijl ook De Vries uit zou vallen. Het resultaat was een neutralisatie van de race. Ticktum reed vervolgens ineens op P1, voor Mortara, Sébastien Buemi (met straf) en Mueller. Bij de hervatting waren er nog vijf rondjes te gaan en had eigenlijk iedereen voorin wel zijn tweede attack mode gebruikt. Ticktum zou uiteindelijk geen fout meer maken en de hectische E-Prix winnen voor Mortara en Mueller. Frijns werd negende, De Vries viel dus uit.

