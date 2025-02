Rowland wint tweede E-Prix in Djedda, De Vries en Frijns stellen teleur

Oliver Rowland liep tijdens de eerste E-Prix van Saoedi-Arabië in Djedda nog zijn tweede zege van het Formule E-seizoen in de slotfase mis, maar tijdens de vierde race van het seizoen was het wel raak. Voor de Nederlanders was de race uiteindelijk geen groot succes.

Voor Rowland was de kwalificatie al wel een succes geweest. Hij verloor weliswaar van Taylor Barnard in de finale, maar mocht wel vanaf P2 starten naast Barnard en voor Stoffel Vandoorne, Jake Hughes en Antonio Felix da Costa. Nyck de Vries begon vanaf P9, Robin Frijns vanaf P15 aan de race. Zeker Frijns heeft tot nu toe dit jaar moeite gehad met kwalificeren, daar waar de Vries zijn auto vaak in de top tien weet te zetten.

Tweede E-Prix Djedda

Na een typerende race waarin veel coureurs de leiding zouden afwisselen, bleek in de slotfase Rowland iets te doen wat niet vaak gebeurd in de Formule E: wegrijden. De Brit won met uiteindelijk bijna zes seconden voorsprong de race, voor Barnard, Hughes, Jake Dennis (die meer dan tien plaatsen goedmaakte tijdens de race) en Nick Cassidy. Frijns, die even richting het podium reed, werd uiteindelijk veertiende en eindigde zelfs nog achter De Vries. De Vries werd dertiende. Geen punten dus voor de twee Nederlanders.

Winst voor Rowland! 🏆

Oliver Rowland verstevigt zijn leiding in het kampioenschap door sterk tactisch spel 🤓#ZiggoSport #FormulaE #JeddahePrix pic.twitter.com/URdBGeP6yx — Ziggo Sport Racing (@ZS_Racing) February 15, 2025

