Nyck de Vries heeft zich weten te verzekeren van een stoeltje in de racerij voor het seizoen 2025. De Nederlander kan zo ook in 2025 weer aan de bak na zijn mislukte F1-avontuur in 2023.

De Nederlander maakte in het verleden al indruk in F2 (kampioen in 2019), maar een kans in F1 kreeg hij lang niet. Ondertussen greep hij zijn kans in de elektrische raceklasse Formule E, waarin hij een keer wereldkampioen werd (2021) en namens Mercedes vaak races won en voorin te vinden was. In 2023 was zijn kans om zich in F1 te laten zien dan eindelijk daar. Bij Visa Cash App RB greep hij zijn kans echter niet, want gedurende het seizoen werd hij ontslagen en vervangen door Daniel Ricciardo. De rest van 2023 besloot De Vries zich op andere dingen te focussen.

De Vries in WEC namens Toyota

In 2024 besloot De Vries weer te gaan racen, dit keer in een compleet andere raceklasse. In het World Endurance Championship (WEC) kwam hij dit seizoen namens Toyota uit. In de klasse Hypercar viel hij dit seizoen twee keer uit, won hij de zes uur van Imola en eindigde hij twee keer tweede. In het kampioenschap eindigde de Nederlander derde met 113 punten. Ook in 2025 zal De Vries namens Toyota Gazoo Racing in actie gaan komen. Hij krijgt daar wederom te maken met Mike Conway en voormalig F1-coureur Kamui Kobayashi. In het andere team rijden ook bekende namen: oud F1-coureurs Brendon Hartley en Sébastien Buemi, met daarnaast Ryo Hirakawa.

