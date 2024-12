Schumacher waarschuwt Hamilton over Ferrari-management

Lewis Hamilton heeft na twaalf jaar zijn laatste race gereden voor Mercedes, en zal verkassen naar Ferrari in 2025. Ralf Schumacher heeft de Brit gewaarschuwd voorafgaand aan zijn transfer, en weet dat elke coureur, zelfs Hamilton meteen moet presteren om zijn plek te behouden bij het Italiaanse team.

Hamilton kende in de laatste jaren bij Mercedes een mindere periode na jarenlang gedomineerd te hebben in de Formule 1. Hij wist in het afgelopen seizoen wel tweemaal te winnen, maar werd door teamgenoot George Russell afgetroefd in het klassement en het kwalificatieduel. De Brit zei zelf in Qatar dat hij 'gewoon niet meer snel' is, maar Ferrari maakt zich hier geen zorgen om. Hamilton neemt overigens wel de plaats in van de consistente en snelle Carlos Sainz Junior, die naar Williams verkast.

Artikel gaat verder onder video

Je hebt hooguit zes maanden

Ralf Schumacher, wiens broer vijf seizoenen op rij kampioen werd met Ferrari aan het begin van de eeuw, weet maar al te goed hoe de bedrijfscultuur bij het Italiaanse team in elkaar zit. “Het wordt gevaarlijk als alles straks negatief uitpakt,” vertelt de Duitser bij Sport1.de. “Tegelijkertijd denk ik dat als Hamilton zich realiseert dat hij niet meer aan zijn eigen verwachtingen voldoet, hij dat eerlijk zal toegeven. De verwachtingen zijn hoog, en de emoties ook. Als het niet goed gaat, heb je hooguit zes maanden de tijd. Daarbij is Hamilton niet gewend aan die druk van buitenaf. In Italië gaat alles net een beetje anders."

Ze wilden Jean Todt ontslaan

Schumacher, die zelf vier Grands Prix wist te winnen in zijn carrière, herinnert zich dat zelfs in de tijd van Michael het nooit windstil was bij Ferrari. "Zelfs in Michaels tijd wilden ze Jean Todt ontslaan omdat de successen te lang op zich lieten wachten. Michael wist dat te voorkomen, en uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Helaas betwijfel ik of dat met Hamilton zal gebeuren. Misschien heeft hij geluk en past de auto perfect bij hem. Dan kan alles heel goed aflopen. Maar ik heb mijn twijfels.”