Horner zag Verstappen problemen verbloemen: 'Doet me denken aan Michael Schumacher'

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner rijdt Max Verstappen anno 2024 rond als Michael Schumacher in de jaren negentig. De RB20 is namelijk al een tijdje niet meer de snelste auto, maar dat was niet bij Verstappen te zien, vooral teamgenoot Sergio Pérez worstelde met de bolide.

Het duurde eventjes bij Red Bull Racing, maar inmiddels weet het team dat het de RB20 moet verbeteren, wil Verstappen nog zicht houden op de wereldtitel. De Nederlander was eerder dit seizoen kritisch op de RB20, maar omdat Verstappen nog races won werd het commentaar minder serieus genomen. Inmiddels is het team wakker geschud en in de F1 Nation-podcast legt de teambaas uit dat de kwaliteiten van Verstappen misschien wel het team wat zand in de ogen heeft gestrooid.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen blikt terug op tien jaar F1: "Dan creëer je die kans om te promoveren"

Verstappen doet denken aan Schumacher

Volgens Horner heeft Verstappen een ongekend vermogen om problemen met de wagen te omzeilen. "Ik denk dat Max dankzij zijn ongeëvenaarde vermogen om problemen te omzeilen, in staat was om ze aan te pakken. Het doet me denken aan de manier waarop Michael Schumacher in de jaren negentig reed, hij kon die auto beter beheersen dan wie dan ook, terwijl anderen moeite hadden", zo trekt Horner de vergelijking met de zevenvoudig kampioen.

OOK INTERESSANT: Williams praat met Sauber over uitleenbeurt Colapinto

Verstappen verbloemde problemen

Daardoor heeft Red Bull Racing de problemen minder snel opgemerkt. Pas in Monza werd het team wakker geschud, zo legt Horner uit: "Max heeft dat vermogen om die problemen te omzeilen. Dus ik denk dat het vermogen al min of meer intrinsiek was, maar alleen in Monza zagen we de omvang ervan. Daar zagen we hoe ver het contact tussen de voor- en achteras verbroken was. En de cijfers die we op het circuit verwachtten te zien, lagen kilometers verwijderd van onze simulaties." Om het kampioenschap van de Nederlander te verdedigen komt het Oostenrijkse team naar de race in Austin met een aantal updates. Wel temperde Horner de verwachtingen van dat pakket, want ook de andere teams zitten niet stil.