Williams-teambaas James Vowles onthult dat hij bezig is om Franco Colapinto voor de komende twee seizoenen bij Kick Sauber te plaatsen. Het Zwitserse team heeft nog altijd niet bevestigd wie er komend seizoen naast Nico Hülkenberg plaats zal nemen, maar dat zou dus weleens de 21-jarige Argentijn kunnen worden.

Sauber is op achtergrond vooral bezig met de transformatie naar Audi, dat vanaf 2026 een feit moet worden. Daarvoor is voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto naar de renstal gehaald, ook sluit Red Bull's Jonathan Wheatley in 2025 aan bij het team uit Hinwil. Qua line-up is 'The Hulk' ook al bevestigd, maar voor het zitje daarnaast is nog altijd stil. Valtteri Bottas zou volgens diverse media kans maken op een langer verblijf, maar de naam van Colapinto zingt ook rond, net als de naam van Gabriel Bortoleto.

Williams bekijkt of Kick Sauber een route voor Colapinto is

In gesprek met de Wall Street Journal legt Vowles uit dat hij hoopt een deal met Sauber te kunnen maken voor Colapinto. "Franco zal altijd deel uitmaken van de academie in ons programma, ongeacht hoe dan ook. Wat hij volgend jaar nog steeds zal zijn, is als Audi hem niet meeneemt. Voor de transparantie; We zijn in gesprek om te zien of dat een route voor hem is, waar hij twee jaar bij hen op de grid zou kunnen staan", zo onthult de teambaas van Williams.

Bij negatief bericht krijgt Colapinto alternatief programma

Mocht Sauber niet toeslaan, dan krijgt de Argentijn een alternatief programma, zoals bij Liam Lawson de afgelopen jaren ook heeft gekregen. "Hij zal dan met ons samenwerken aan de ontwikkeling van de toekomstige auto’s door in onze simulator te zitten en tegelijkertijd dat testwerk voor ons te doen. En er waren een aantal raceseries waar we met hem naar kijken, zodat hij tegelijkertijd zijn hand echt bij het racen kan houden. Hij zou onze reservecoureur zijn, hij zal dan klaarstaan ​​als er iets zou gebeuren en van wat ik de afgelopen twaalf maanden heb geleerd, is dat de situatie van een F1-coureur nog niet voorbij is", aldus Vowles.