Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen is in 2024 begonnen met zijn tiende jaar in de Formule 1. De Nederlander heeft in al die jaren een heleboel hoogtepunten, maar ook een aantal dieptepunten meegemaakt. In de Viaplay-documentaire '10 jaar Max Verstappen' blikt de Nederlander terug op die eerste zege in Spanje en geeft hij toe dat het toch wel een flinke opluchting was.

Verstappen werd in 2014 met veel bombarie aangekondigd als Formule 1-coureur voor het jaar erna bij Scuderia Toro Rosso. Hoewel de buitenwacht het talent wel zag, was het toch maar even afwachten of het allemaal tot volle wasdom zou komen binnen de Formule 1. Daarnaast waren veel experts en analisten van mening dat de leeftijd van de Limburger, die als 17-jarige coureur debuteerde, misschien wel net iets te jong was voor de Formule 1. Toch reed de Nederlander in 2015 bij Toro Rosso een aantal indrukwekkende races en uiteindelijk maakte hij halverwege het 2016-seizoen de overstap naar Red Bull Racing.

Promotie naar Red Bull was contractueel vastgelegd

Het debuut bij het topteam kwam iets eerder dan verwacht. Verstappen onthult dat er contractueel al was vastgelegd dat hij in 2017 zou racen onder de vlag van Red Bull Racing. "Promotie naar het hoofdteam was natuurlijk eigenlijk al voor het jaar daarna vastgezet. Alleen dat het toen in 2016 al kwam, was alleen maar mooi meegenomen voor mij", opent de 27-jarige coureur. Die eerste paar races in 2016 bij Toro Rosso liepen ook op rolletjes, want tijdens de eerste drie races werden er punten gescoord, alleen in Sotsji viel Verstappen vroegtijdig uit: "Het seizoen begon eigenlijk al heel goed bij Toro Rosso, dus daar was ik wel blij mee. Maar ja, dan creëer je die kans om te promoveren. Ja, daar ben je dan natuurlijk wel heel blij mee. Het is ook een soort van, ik weet het niet, opluchting of zo. Toen ze mij vertelden de dag na de race in Sotsji. Je moet eerst naar Graz naar Helmut en daarna door naar de fabriek in Engeland."

'Veel mensen die twijfelden'

De sceptici twijfelden nog altijd aan de kwaliteiten van de Nederlander, maar daar werd met die eerste overwinning ook een eind aan gemaakt. "Ik denk dat het gewoon heel goed uitkwam. Natuurlijk toen waren best veel mensen die nog altijd twijfelden. En dan win je die eerste wedstrijd. Natuurlijk zat daar wat geluk bij, maar dat is wel heel fijn binnenkomen. Alleen het weekend erna in Monaco ging niet helemaal lekker, maar uiteindelijk als je dan toch die race ervoor hebt gewonnen, dat blijft toch iedereen wel bij", aldus Verstappen.

