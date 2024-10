Groot nieuws uit Duitsland: Michael Schumacher zou namelijk voor het eerst sinds zijn gruwelijke ski-ongeluk uit 2013 in het openbaar gesignaleerd zijn. Volgens berichtgeving was de zevenvoudig wereldkampioen aanwezig tijdens de bruiloft van dochter Gina-Marie in de luxe vier hectare grote villa van de familie op Mallorca.

Het is alweer ruim tien jaar geleden dat Schumacher vlak na zijn Formule 1-pensioen levensgevaarlijk gewond raakte tijdens een skitripje in de Franse Alpen. De Duitse voormalig coureur kwam met zijn hoofd op een steen terecht, waarna hij met spoed afgevoerd werd naar het plaatselijke ziekenhuis. Later bleek dat hij een schedeltrauma had opgelopen en vanaf dat moment werd hij noodgedwongen en kunstmatig in coma gehouden. Dat duurde een half jaar, waarna hij richting zijn huis in Zwitserland werd gebracht om verder te revalideren. Vanaf dat moment heerst er een soort van radiostilte rondom de Ferrari-legende en laat de familie Schumacher zelden iets los over de toestand van Michael.

Artikel gaat verder onder video

In het openbaar gesignaleerd

Ondertussen blijft de familie in het land van herkomst een hot topic en verschijnen er regelmatig verhalen in de Duitse media. De zevenvoudig wereldkampioen, waarvan de precieze medische toestand dus niet helemaal bekend is, blijft echter zelf altijd uit de media en de familie doet er alles aan om hem te beschermen. Bovendien zijn er slechts een handjevol familieleden en vrienden die hem in het echt mogen ontmoeten. Tot nu, tenminste als we berichtgeving van Metro moeten geloven. De legendarische coureur zou namelijk voor het eerst in meer dan tien jaar weer in het openbaar gesignaleerd zijn.

Telefoons ingenomen

De zevenvoudig wereldkampioen zou volgens het verhaal namelijk acte de présence gegeven hebben tijdens de bruiloft van zijn 27-jarige dochter Gina-Marie. Zij stapte in de gigantische villa - compleet voorzien van meerdere zwembaden en een landplaats voor helikopters voor het vervoer van Michael tussen zijn thuis in Zwitserland en Mallorca - van de familie in het huwelijksbootje en Schumacher zou daar aanwezig zijn geweest. Gasten van het echtpaar werden bij binnenkomst gevraagd om hun telefoons in te leveren, waardoor er dus ook geen beelden geschoten konden worden van de voormalig coureur. Hij was echter dus wel weer aanwezig onder vrienden en familie, iets wat kan duiden op een verlichting in het strenge beleid van vrouw Corinna Schumacher. Hoe de medische situatie verder zou zijn, is niet bekend.

Gerelateerd