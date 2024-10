Volgens dr. Helmut Marko is Adrian Newey gebaat bij een sterke leider en juist die viel in oktober 2022 weg bij Red Bull Racing. Marko doelt op oprichter Dietrich Mateschitz, die de neuzen dezelfde kant ophield binnen het Oostenrijkse team.

In september werd bekend dat Newey vanaf komend jaar aan de slag gaat bij het team van Lawrence Stroll namelijk, Aston Martin. De groene renstal heeft zich achter de schermen flink verbeterd, mede dankzij de kapitaalinjecties van de Canadese zakenman. Zo'n soort tafereel kent Newey al, zo voerde Mateschitz namelijk in de begindagen van Red Bull Racing, hetzelfde uit.

Koffertje met geld

De afgelopen maanden hebben diverse sterkhouders van Red Bull Racing hun vertrek aangekondigd of hebben zij inmiddels hun weg naar de uitgang gevonden. Dat ligt niet alleen aan het gebrek van een leider, zo zijn de financiële middelen van de rivalen ook op orde. "Wat mij enigszins verbaasde, zijn de bedragen die worden aangeboden. We worstelen altijd met het budgetplafond, maar deze mensen krijgen vaak het dubbele aangeboden. Dat betekent dat we sommigen van hen niet konden behouden", zo legt Marko bij ORF uit over de kopstukken die zijn vertrokken. Het vertrek doet dan ook pijn: "Newey was 17 jaar bij ons, [Jonathan] Wheatley 19 jaar. Ze waren onderdeel van het team, onderdeel van de groep en onderdeel van de club. Ze waren een groot deel van ons succes. Dat doet pijn, maar of ze nu om financiële redenen of carrièreredenen vertrekken, het maakt niet uit als we niet hetzelfde kunnen bieden"

Overlijden Dietrich Mateschitz

Daarnaast wijst Marko naar het ontbreken van Mateschitz of in ieder geval iemand die die rol oppakt. "Er was een zekere verandering met de dood van Dietrich Mateschitz. Hij was in feite de enige leider. Hij nam snelle beslissingen. Hij was een charismatische ondernemer met een visie en was bereid risico's te nemen. Na zijn dood moest alles in het bedrijf worden gereorganiseerd, omdat je niet zomaar een enkele figuur met zo'n persoonlijkheid kunt vervangen door slechts één persoon. Ik denk dat de veranderingen in het team ook hieraan te wijten waren, en met name in het geval van Newey, denk ik dat Adrian daarom besloot om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging."

Gedoe vergeten en krachten bundelen

Ook de beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner heeft de zaak niet geholpen: "En laten we het zo zeggen - de situatie met Horner heeft zeker niet geholpen. Maar intern zijn we bij elkaar gaan zitten en hebben we gezegd dat we de krachten moeten bundelen, op alle vlakken moeten samenwerken om dit wereldkampioenschap te winnen en ook een winnende auto voor de toekomst te hebben."