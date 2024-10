Alles lijkt erop dat Sergio Pérez in 2024 veilig zit bij Red Bull Racing, maar dr. Helmut Marko onthult dat de Mexicaan helemaal niet zeker is van een langer verblijf bij het Oostenrijkse team. Liam Lawson en Yuki Tsunoda knokken namelijk bij het zusterteam om het zitje van 'Checo', zo bevestigt Marko bij F1-insider.

Hoewel de rol van de tweede coureur bij een topteam duidelijk is, lijkt Pérez die rol in 2024 maar moeilijk in te vullen. De RB20 is ook niet de makkelijkste wagen om te besturen, maar de 34-jarige Pérez komt soms wel erg veel tekort op teamgenoot Max Verstappen. Vooral in het huidige tijdperk Formule 1, waarbij de marges dicht bij elkaar zitten, kan de Nederlander niet altijd rekenen op steun vanuit Pérez. Daarnaast is de leiding in het constructeurskampioenschap inmiddels ook verloren aan McLaren en hoewel dat echt niet allemaal komt door 'Checo' is zijn aandelen qua punten de afgelopen maanden wel erg mager geweest.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner stipt Red Bull-probleem aan: "Onze tools waren niet accuraat"

Komende races cruciaal voor 2025-line up Red Bull

Marko wijst in gesprek met het Duitse medium naar de hoofdbrekens bij Red Bull Racing. Voor het eerst maakt Tsunoda nu ook een kans te maken op het zitje naast Verstappen. "Tsunoda is een kandidaat om in 2025 naast Max te rijden. De resterende races van dit seizoen zullen beslissen hoe onze coureurscombinaties er volgend jaar uit zullen zien", zo bevestigt de adviseur van het Oostenrijkse team.

OOK INTERESSANT: Tsunoda ziet demorun in Taiwan bijna misgaan: RB08 vliegt in de hens

Red Bull gaat Lawson met Tsunoda vergelijken

Het Visa Cash App RB-team nam kort nadat de vlag viel in Singapore afscheid van Daniel Ricciardo en met Lawson als teamgenoot van Tsunoda is het team weer teruggegaan naar de roots. Zo is het zusterteam van Red Bull Racing altijd een opleidingsteam geweest en Marko bevestigde eerder al dat de aandeelhouders ook graag die filosofie willen terugzien. "Ik kan me heel goed voorstellen dat er naast Max een junior coureur gaat rijden. We besloten Lawson en Tsunoda te vergelijken. Ze hebben hetzelfde materiaal, dezelfde omstandigheden en iedereen heeft nu zes races om te bewijzen dat zij de betere zijn", zo luidt de missie voor het duo.