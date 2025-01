Tony Stewart komt op voor Max Verstappen na bepaalde opmerkingen van Kyle Larson. De drievoudig NASCAR Cup Series-kampioen denkt dat Verstappen wel competitief kan zijn in een sprint car of een Cup-auto, als de Nederlander die kans zou krijgen. Hij blikt daarbij terug op twee andere F1-coureurs die een poging waagden op dirt.

Larson beweerde vorig jaar bij FloRacing dat hij een betere coureur is dan Verstappen. "Er is geen enkele manier waarop Verstappen in een sprint car kan stappen en de Knoxville Nationals kan winnen. Er is geen manier waarop hij de Chili Bowl kan winnen. Er is geen manier waarop hij een Cup-race in Bristol kan winnen. Waarschijnlijk is er ook geen manier waarop ik een Formule 1-race in Monaco kan winnen, maar ik denk dat ik wel een grotere kans heb door de elementen van de auto. Dat geeft me het gemak en zelfvertrouwen in dat ik beter ben dan hij", aldus de NASCAR-kampioen van 2021, die ontzettend veel overwinningen achter zijn naam heeft staan op de zogeheten dirt tracks. Stewart kwam echter met een veel genuanceerdere benadering.

Montoya in een dirt late model

"Ik vind dat mensen er op verschillende manieren naar moeten kijken", begon Stewart bij FOX, in het programma Happy Hour van Kevin Harvick, eveneens een NASCAR-kampioen die zelfs een helm persoonlijk van Verstappen heeft gekregen. "Ik denk dat je Kyle Larson in elke raceauto kan zetten en hij zal redelijk gauw op snelheid komen en het uitvogelen. Maar ik herinner me ook dat ik Juan Pablo Montoya een keer meenam naar Eldora Speedway, waar ik hem in een dirt late model zette, iets wat hij nooit eerder had gezien." Montoya won de Indianapolis 500 en zeven F1-races, voordat hij naar NASCAR vertrok.

Stewart vervolgde: "Hij had nog nooit op dirt gereden. Ik heb letterlijk moeten laten zien hoe hij überhaupt van zijn plek moest komen om de baan op te rijden, omdat je te maken hebt met lage en hoge gearing, het is allemaal een beetje anders vergeleken met een normale versnellingspook. In zijn derde rondje op het circuit stond hij al derde in de tijdenlijst. En dat was iemand die nog nooit zoiets gezien had."

Verstappen in NASCAR-bolide

"Zou je Max Verstappen in een Cup-auto kunnen zetten en dat hij dan competitief is?", vroeg de coureur uit Indiana zich af. "Ik denk van wel. Ik weet niet hoelang hij erover zou doen [om snel te zijn], maar ik denk wel dat hij het kan. Zou je hem zelfs in een winged-sprint car kunnen zetten? Ik geloof van wel, voornamelijk omdat we ooit een dealtje hadden gesloten met Gene Haas waarbij we Kevin Magnussen, zijn F1-coureur, naar een dirt track in North Carolina brachten en in een 360-sprint car zetten. En aan het eind van de avond zat hij binnen twee tienden van mij en dat was na slechts vier runs."

"Wanneer je als coureur op het echte professionele niveau komt... Er zijn een aantal coureurs die je uit de Cup Series, uit de Formule 1, uit IndyCar, uit de NHRA [dragracen] kan halen en in elke auto kan zetten, en dan zullen ze het uit kunnen vogelen, omdat ze coureurs pur sang zijn." Stewart, die aangeeft enorm fan te zijn van Larson, ziet dus ook Verstappen in dat rijtje behoren.

