Kyle Larson deed afgelopen jaar de boute uitspraak zichzelf allround een betere coureur dan Max Verstappen te vinden. Het statement van de NASCAR-coureur heeft sindsdien voor veel reacties gezorgd, zo ook van James Hinchcliffe.

Max Verstappen heeft inmiddels vier wereldkampioenschappen achter zijn naam en wordt door velen gezien als een van de beste Formule 1-coureurs ooit. De Nederlander heeft sinds zijn koningsklassedebuut nog nooit aan andere raceklassen deelgenomen, maar steekt zijn liefde voor bijvoorbeeld rallyrijden en een aantal Amerikaanse series, niet onder stoelen of banken. Volgens Kyle Larson is het echter niet te hopen voor Verstappen dat hij het ooit tegen de Amerikaan zelf op moet nemen, zo vertelde hij in augustus van 2024.

Artikel gaat verder onder video

Larson over Verstappen

"Er is geen enkele manier waarop Verstappen in een sprintwagen kan stappen en de Knoxville Nationals kan winnen", klonk het. "Er is geen manier waarop hij de Chili Bowl kan winnen. Er is geen manier waarop hij een cuprace in Bristol kan winnen. Waarschijnlijk is er ook geen manier waarop ik een Formule 1-race in Monaco kan winnen, maar ik denk dat ik wel een grotere kans heb door de elementen van de auto. Dat geeft me gemak en zelfvertrouwen in dat ik beter ben dan hij. Misschien niet in IndyCar of Formule 1, maar dat is slechts één discipline. Ik denk dat ik hem in alle andere klassen versla, schrijf dat maar op."

Vier van de vijf voor Verstappen

Verstappen lachte de opmerking weg, maar sindsdien heeft het veel discussie teweeg gebracht. Nu heeft ook voormalig IndyCar-coureur en Formule 1-commentator James Hinchcliffe zijn mening gegeven: "Als je wilt weten wie de beste is, moet je kijken naar de vijf grootste series ter wereld", klink het in de podcast Red Flags. "Formule 1 of IndyCar, een stock car, een sportscar, een GT-wagen en een rallywagen. In die vijf disciplines wint Max er vier. "

Gerelateerd